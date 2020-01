Cientistas criam análise ao sangue que deteta chegada da menopausa dois anos antes

Uma equipa de cientistas da Universidade do Colorado desenvolveu um teste de sangue que pode prever, com dois anos de antecipação, a altura em que uma mulher vai entrar na menopausa. Atualmente não existe uma maneira atempada de saber em que momento é que termina o período fértil, fazendo com que as mulheres sejam apanhadas de surpresa com os sintomas.O teste mede os níveis da hormona anti-mulleriana no sangue, que refletem a quantidade de folículos em crescimento. Se este nível estiver baixo, quer dizer que os óvulos estão a acabar, sinal de que a menopausa está a caminho. Os testes para a criação deste exame foram feitas a 1537 mulheres entre os 42 e os 63 anos, com os médicos a afirmarem que as mulheres destas idades podem beneficiar muito com a deteção antecipada de uma menor quantidade de folículos."Estabelecer uma maneira de medir o tempo até o período menstrual final tem sido o Santo Graal da pesquisa sobre menopausa", apontou Nanette Santoro, uma das responsáveis pelo estudo. "As mulheres podem tomar melhores decisões médicas com as informações mais completas oferecidas pelas novas e mais sensíveis medições da hormona anti-mulleriana."