Cientistas descobrem 'mistério' por trás da produção de odor das axilas

Cientistas da Universidade de York, no Reino Unido, descobriram o mistério por trás da capacidade das axilas em produzir um odor corporal. Os investigadores conseguiram rastrear a fonte que provoca o odor através das axilas e apontam para uma enzima bacteriana que vive na axila humana.Os cientistas descobriram que a enzima denominada "BO" é a fonte da produção de mau odor presente nas axilas. "O que realmente queremos entender agora é o por quê", atirou o professor Gavin Thomas, microbiologista e um dos investigadores por trás do estudo.Os investigadores apenas chegaram à fonte do mau odor depois de passarem a bactéria específica das axilas para outros micróbios na região, observando então que também começou a emanar mau cheiro nessas regiões.Esta descoberta pode levar a que sejam produzidos desodorizantes e antitranspirantes com mais eficácia contra os maus odores. Os cientistas acreditam ainda que os humanos herdaram estes micróbios dos primatas.