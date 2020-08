Cientistas identificam circuitos cerebrais envolvidos na perturbação psíquica 'mania' após uma lesão

Uma equipa internacional de cientistas, incluindo do Centro Champalimaud, em Lisboa, identificou os circuitos no cérebro que, após uma lesão, estão envolvidos na mania, uma perturbação psíquica que se caracteriza por euforia, hiperatividade e exaltação do humor.

Os resultados do trabalho, hoje publicados na revista da especialidade Journal of Clinical Investigation, foram divulgados em comunicado pela Fundação Champalimaud, que agrega o Centro Champalimaud, no qual o grupo de investigação liderado por Albino Oliveira-Maia desenvolveu o estudo, em colaboração com cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Segundo os investigadores, o trabalho permitirá testar tratamentos mais eficazes para a perturbação bipolar, que se manifesta, alternadamente, por estados de mania e depressão.