Coronavírus: "Viramos os doentes de barriga para baixo para o ar entrar melhor nos pulmões"

Vítor Hugo Azevedo é fisioterapeuta da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Egas Moniz onde, neste momento, só existem doentes Covid-19. A unidade tem capacidade para 11 pessoas. À

, o profissional de saúde explica o trabalho que faz com os doentes em estado crítico porque, até nesses, é possível (e preciso) intervir.Com esta doença, assim como em outras, há muitas consequências que advêm do facto de as pessoas estarem sedadas e confinadas à cama durante um tempo. A medicação que se tem de fazer, assim como a ventilação e esse sedentarismo tem consequências, uma delas é a fraqueza muscular. O trabalho do fisioterapeuta é contrariar essas consequências: se diminuirmos o tempo da ventilação mecânica, diminuímos o tempo de estadia em Cuidados Intensivos. Portanto, temos um papel na parte respiratória, mas também na parte física, em manter a funcionalidade das pessoas.Mobilizamo-las, fazemos exercício com elas assim que deixam de estar em coma induzido e podem colaborar, controlamos a ventilação para que o oxigénio chegue melhor onde tem de chegar, posicionamos os doentes de barriga para baixo, por exemplo.Tem a ver com a formação do tórax. Imagine o tórax como se fosse um triângulo, cuja base é posterior e o vórtice anterior, se virarmos o triângulo para baixo ficamos com a base superior – que é onde o ar entra melhor. Quando viramos um doente de barriga para baixo acabamos por usar mais alvéolos, o ar entra melhor nos pulmões. É para os ajudar a oxigenar melhor. Ajuda a que os doentes tenham uma melhor saturação de oxigénio, ou seja, que o oxigénio se transfira melhor para a corrente sanguínea e chegue depois a todas as estruturas.A Covid-19 causa uma pneumonia bilateral. A pneumonia é a presença de algo nos alvéolos que não era suposto lá estar e que complica a entrada de ar neles, ou seja, líquido inflamatório. Em muitos casos, o que acaba por acontecer é que isso cursa com uma condição que se chama ARDS: síndrome de dificuldade respiratória aguda. Sabemos que, nestes doentes, a mortalidade diminui quando utilizamos este posicionamento.Aquilo que está recomendado são ciclos entre 12 a 16 horas.Durante a fase aguda, aquela mais severa da doença, têm de estar sedados. Mas há uma altura em que começamos a diminuir a sedação e a acordar as pessoas. Nesta fase em que os doentes já estão acordados, e disponíveis para colaborar, tentamos tirá-los da cama. Na nossa unidade, já conseguimos que alguns saiam da cama e façam exercícios, como andar e subir pequenos degraus. Hoje sabe-se que há bastantes benefícios em manter os doentes o mais acordados possível durante o tempo em que estão na unidade. A incapacidade ao 7º dia de estadia nos Cuidados Intensivos está diretamente relacionada com a mortalidade e a recuperação a um ano.Sim, sem dúvida, intervimos em todos os doentes, porque isso também contribui para atenuar a tal perda de função e a fraqueza muscular. Estas consequências prolongam-se no tempo se não intervirmos logo de início. Há indicação para os mobilizarmos pelo menos uma vez por dia, mas, formalmente, deverá ser três vezes. Tirá-los da cama assim que possível, mesmo entubados e ventilados, é possível. Estamos a lutar contra o tempo no que diz respeito à perda de capacidade futura da pessoa ser independente e autónoma e da sua qualidade de vida. Sabemos que 50% dos doentes que estão em Cuidados Intensivos acabam por ter fraqueza muscular adquirida naquele contexto. E que 56%, um ano após saírem, ainda têm consequências físicas e psicológicas muito importantes, após terem estado com ventilação mecânica.Usamos, por exemplo, mobilização dos membros, a cicloergometria – ou seja, colocamos as pessoas a fazer o gesto do pedalar uma bicicleta passivamente –, e também a estimulação elétrica neuromuscular. Através de uns elétrodos damos um estímulo aos músculos para ajudar a não perderem tão rápido massa muscular. Esta é basicamente a intervenção nos doentes na fase mais crítica.Diariamente, são entre 4 e 6 médicos intensivistas, equipas de 5 a 6 enfermeiros por turno, 1 fisioterapeuta e 2 assistentes operacionais. Depois temos o apoio de farmacêuticos e de técnicos de diagnóstico, como os radiologistas, nutricionistas, etc.Temos 11 camas na nossa unidade, mas há um plano para aumentar. Dá para 11 doentes Covid-19, neste momento a unidade é apenas para estes doentes. Há um ventilador em cada cama neste momento, mas temos também mais disponíveis.Tem-se falado acerca disso com algum ceticismo da comunidade científica. Estamos a falar em situações de catástrofe, ainda não é a nossa realidade em Portugal. Existem muitas potencialidades para serem esgotadas antes dessa situação. É possível, mas está muito longe do ideal.Não, a taxa de ocupação não tem sido total. Neste momento, temos cinco doentes internados, mas estamos na fase ascendente e sabemos que, provavelmente, daqui a um tempo, estará completa.O equipamento tem um prazo de quatro horas – este é o tempo que cada pessoa pode estar equipada e com segurança para si. Nós equipamo-nos, entramos, estamos ali quatro horas e depois saímos. Ou entram outros profissionais, ou voltamos a entrar mais tarde. Eu volto a entrar mais tarde, por vezes. Existe uma adequação dos horários a esta situação para assegurar a segurança dos profissionais.Devem estar apenas entre quatro a seis pessoas dentro da unidade. O resto da equipa está externamente a dar apoio. Durante o dia, eu faço duas entradas, se for necessário.Antes de entrarmos, temos de nos equipar – está preconizado que tem de haver duas pessoas, ou seja, enquanto me estou a equipar há outra pessoa comigo a assegurar o protocolo do equipamento. Nenhuma das nossas peças de roupa entra dentro da unidade. A primeira coisa que fazemos é trocar a nossa farda por outra descartável, camisola e calças, e também o calçado. Colocamos os cobre-botas, que asseguram que estamos protegidos até ao joelho, e depois uma touca que nos protege a cabeça, a face e o pescoço, e calçamos umas primeiras luvas de nitrilo [mais resistentes] compridas, até quase ao cotovelo. A seguir, temos uma bata, que é impermeável, de manga comprida.Durante estes passos temos de desinfetar várias vezes as mãos. A bata é comprida, até ao cobre botas, e ata de lado a nível abdominal e também em cima – os laços têm de ser fáceis de remover, para que não haja dispersão de partículas quando temos de nos despir. É mais fácil equipar do que desequipar. Depois, calçamos umas segundas luvas, que têm de cobrir pelo menos o punho da bata, pomos a máscara FFP2, os óculos e a viseira (que protege a face de todos os lados). A pessoa que está connosco assegura que estamos completamente protegidos.Porque o equipamento está infetado. Mesmo dentro da unidade temos de ter alguns cuidados com a questão da desinfeção, na passagem de um doente para o outro, trocamos as luvas e desinfetamo-las. O desequipar cumpre outras regras. As luvas de fora ficam logo dentro da unidade e, quando saímos, há uma zona de transição – uma antecâmara da zona suja para uma zona menos suja, até chegar à zona limpa. Esta zona de transição tem uma linha bem marcada. A primeira coisa que fazemos é desinfetar as luvas, saímos para esta antecâmara e, com cuidado para não causar dispersão de partículas, desatamos os atilhos da bata. Tiramos a bata e as luvas que sobram, ao mesmo tempo.Enrolamos a bata em movimentos suaves, calmos, não explosivos, ao pé do lixo. Desinfetamos as mãos e calçamos umas novas luvas. Depois, sentamo-nos para tirar os cobre botas e, assim que o fazemos, colocamos logo o pé numa zona mais limpa, a seguir, tiramos o outro e pomo-nos de pé. Desperdiçamos essas luvas, voltamos a desinfetar as mãos e a calçar um novo par. Desatamos a touca e, num movimento único, inclinados para o caixote do lixo, e só tocando na parte externa da touca, deixamos cair todo o restante equipamento: a touca, a viseira, a máscara e os óculos. Não lhes tocamos diretamente. Voltamos a desinfetar as mãos, vamos para um balneário ali ao lado e cortamos com uma tesoura a farda interna. Normalmente, tomamos sempre banho a seguir.Entre 5 a 8 minutos a equipar e entre 8 a 12 a desequipar. Números empíricos da nossa experiência.Seguramente entre 50 a 60 vezes por dia, sem dúvida. Felizmente temos tido ofertas muito generosas da sociedade civil e, uma delas, são cremes. Também comida, os nossos almoços, champôs e géis de banho. Imagine o que é uma unidade inteira a tomar banhos diários!