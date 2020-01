Descoberta célula que pode tratar todos os tipos de cancro e criar 'cura universal'

Cientistas da Universidade de Cardiff, no País de Gales, descobriram um novo tipo de célula que pode atacar e destruir a grande parte de todos os tipos de cancro. Trata-se de um novo tipo da "Célula T" - responsável pela defesa do organismo contra ameaças desconhecidas, como vírus e bactérias - presente no sangue e capaz de destruir as células cancerígenas sem atacar as saudáveis.Apesar de os trabalhos ainda estarem numa fase de estágio inicial e de ainda não terem sido testados em pacientes, os investigadores dizem-se muito entusiasmados, garantindo que a o tratamento poderá ter um enorme potencial.Em laboratório, este tipo de células foram testadas em células que causam os cancros do pulmão, da pele, da mama, do colo do útero, dos ossos, da próstata, dos ovários e dos rins, conseguindo destrui-las a todas.Segundo Andrew Sewell, especialista e professor da Universidade de Cardiff, esta descoberta "altamente incomum" abre portas à possibilidade de um tratamento "universal" para todos os tipos de cancro.Resta agora perceber o quão comuns são este tipo de células no organismo humano. "Podem ser bastante raras mas também se pode dar o caso de a maioria dos seres humanos terem esses receptores, sem estarem ativados", adiantou.