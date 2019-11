Descoberto novo vírus em fluidos do corpo humano

Uma equipa internacional de cientistas baseada na Áustria e que conta com investigadores portugueses descobriu um novo tipo de vírus em amostras de fluidos do corpo humano.

As descobertas foram publicadas no site Frontiers in Microbiology. Os cientistas investigavam um tipo de vírus que infeta as bactérias, os chamados fagos. Em particular, incidiram os trabalhos nos vírus que atacam a Escherichia coli (E. coli), que se encontra no intestino. Esta bactéria é a causa mais comum de infecção urinária em mulheres, mas também causa diarreia e outros problemas intestinais.

Ao todo, foram identificados 43 fagos – entre eles, um novo tipo de fago da subfamília Tunavirinae.

"Examinámos 111 amostras de sangue, urina e outros fluidos do corpo humano para descobrir se continham fagos. Descobrimo-los em cada uma entre sete amostras", explicou Cátia Pacífico, cientista da KL Krems, ao site Phys.org. "Também descobrimos um novo tipo de fago da subfamília Tunavirinae. A presença de fagos em tantas amostras e a descoberta de uma nova forma mostra o pouco que sabemos sobre fagos no corpo humano."

Estas descobertas, cuja investigação foi conduzida por uma equipa da Universidade de Ciências da Saúde Karl Landsteiner (KL Krems), Universidade de Medicina Veterinária de Viena, e Universidade de Lisboa, podem ajudar a descobrir mais sobre fagos e a sua ação no corpo humano. Estes vírus podem transmitir informação genética sobre resistência a antibióticos e toxinas, o que influencia a resposta do corpo a infeções.

"A resistência aos antibióticos é um problema enorme que está a crescer em todo o mundo, e ainda sabemos muito pouco sobre a forma como os fagos contribuem para isto", apontou Cátia Pacífico ao Phys.org.

Os fagos são descritos pelos peritos como a "matéria negra viral" no corpo humano, devido à falta de informação sobre estes vírus.



Por outro lado, o site MedNews aponta que o número de amostras ainda é tão pequeno que estas descobertas não se podem aplicar à prática clínica, nem oferecer provas sobre como os fagos afetam a saúde humana.