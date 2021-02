Dia Mundial do Cancro. As iniciativas deste ano (e como se pode envolver)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 23,4% dos novos casos de cancro em todo o mundo ocorrem na Europa, e em Portugal, são detetados anualmente cerca de 60 mil novos casos da doença. Mais do que nunca é importante estar alerta quanto aos possíveis sinais, prevenir e manter um estilo de vida saudável.



No Dia Mundial do Cancro, que se assinala hoje, 4 de fevereiro, há sempre algo mais a fazer pela luta contra esta doença, mais que não seja mantermo-nos informados. Nos últimos dois anos, a campanha do Dia Mundial do Cancro, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, desafiou pessoas a assumirem compromissos para reduzir o impacto do cancro sob o lema "Eu Sou e Eu Vou". Este ano, a iniciativa "21 dias para a mudança" volta a repetir-se. O desafio consiste em realizar pequenas, mas significativas ações, ao longo desses dias, tudo para que possamos aprender mais sobre a doença, conhecer os fatores de risco, prevenção, diagnóstico e tratamento, refletir sobre como abordar o tema com outras pessoas, apoiar alguém com cancro e, claro, melhorar a saúde de forma global. Basta inscrever-se aqui.

Além desta ação, a Liga Portuguesa Contra o Cancro lançou "Os superpoderes da Júlia", um audiolivro infantil que tem como objetivo ajudar os adultos a explicar às crianças o que é o cancro, qual o seu impacto no dia a dia da família e como podem os mais pequenos ajudar a fazer a diferença.



"Os superpoderes da Júlia", audiobook lançado pela LPCC

Segundo anunciou ainda a LPCC, o rastreio gratuito do cancro da mama, um dos cancros que mais mata (anualmente, morrem certa de 1500 mulheres vítimas de cancro da mama), passa a abranger os distritos de Lisboa e Setúbal, num período de dois anos (até 2023), ficando assim disponível em todo o território nacional.

No universo da beleza, a La Roche Posay lançou um Guia do Paciente, que consiste num aconselhamento dermatológico, e comprometeu-se a entregar kits de produtos a doentes oncológicos, em consultas a decorrer em diferentes unidades hospitalares como o IPO Coimbra, IPO Porto, H. STA. Maria, Hospital SAMS, ambos em Lisboa, Hospital da Trofa e Mama Help, no Porto. O Guia do Paciente reúne conselhos sobre como prevenir, reduzir e desacelerar os efeitos secundários e também conselhos holísticos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estará disponível no website da marca a partir de hoje. Ainda na beleza, a Avène associou-se à Revista Cuidar para uma edição 100% dedicada a doentes oncológicos. Durante o mês de fevereiro, por cada Água Termal da Avène vendida (excepto 50ml), um euro reverte a favor desta publicação.



A La Roche Posay lançou um Guia do Paciente

Também a plataforma InfoCancro, que nasceu em 2006, foi renovada, apresentando agora uma nova imagem e mais conteúdo educativo e de cariz informativo. Neste domínio, é possível encontrar dados sobre investigação, conteúdos científicos, tratamentos e ideias para o futuro. Há ainda vídeos educativos, um espaço para dúvidas e a partilha de histórias de luta contra o cancro.