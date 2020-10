Doenças nas gengivas podem causar cancro, diz estudo

Um estudo agora revelado, sugere que as doenças nas gengivas podem originar doenças noutras partes do corpo, nomeadamente artrite, doenças cardíacas, diabetes, cancro, doenças respiratórias e demência, segundo o Medical News Today.



A periodontite, ou doença gengival, origina uma inflamação que corrói o tecido mole e o osso que suporta os dentes. Por sua vez, as bactérias da placa dentária atacam o sistema imunológico.

A doença gengival faz com que os neutrófilos (células sanguíneas que fazem parte da defesa imunológica) libertem citocinas, que provocam infeções noutras partes do corpo, segundo os investigadores da Faculdade de Odontologia da Universidade de Toronto, no Canadá, que desenvolveram um estudo para o Journal of Dental Research.

Os investigadores provocaram a periodontite em ratos e verificaram que houve uma proliferação de neutrófilos na medula óssea dos roedores, situação essa que indica ter havido uma resposta imunitária generalizada.

No sentido de perceber se o mesmo se verificava nos seres humanos, os cientistas pediram a voluntários saudáveis para não escovarem os dentes ou utilizarem fio dentário durante três semanas, o que fez com que desenvolvessem gengivite. Ao fazerem análises ao sangue, encontraram neutrófilos, cuja quantidade foi rapidamente reduzida mal recomeçaram a escovar os dentes.



Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, quase 50% dos adultos com mais de 30 anos sofrem de doenças nas gengivas.