Este teste genético pode ser mais útil do que pensa

Sabe-se que o que está inscrito nos genes diz muito sobre a saúde de cada um. Sabe-se, também, que a genética individual pode afetar, de forma muito significativa, a segurança e a eficácia de um medicamento, e que há inclusive pacientes que morrem por causa de incompatibilidades com medicamentos - na Europa são cerca de 200 mil pessoas todos os anos. Além disso, e de acordo com as estatísticas, quase 50% dos pacientes não apresentam uma resposta adequada a mais de 90% dos fármacos prescritos.