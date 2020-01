Evite estas cinco práticas de risco para viver mais

Um estudo realizado por especialistas da Universidade de Harvard determinou cinco fatores que possibilitam a diminuição do risco de diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e outras doenças crónicas.Segundo o estudo, entre sete e dez anos de vida são ganhos se eliminar estes cinco hábitos nefastos: fumar, beber exageradamente, estar em excesso de peso, não praticar exercício físico e alimentar-se de maneira pouco saudável.Frank Hu, chefe do departamento de nutrição na Escola de Saúde Pública T.H. Chan da instituição e um dos autores séniores do artigo científico, disse ainda que os benefícios da eliminação destes hábitos são maiores para as mulheres, que em média ganham mais de 10 anos de vida, em comparação com a estimativa de 8 para os homens.As conclusões são a extensão de outro estudo, publicado no ano passado, que acompanhou 38 mil homens ao longo de 28 anos e 73 mil mulheres por 34 anos. Este, que se relacionava com a adoção destes hábitos aos 50 anos de idade, concluiu que as mulheres que o faziam viviam, em média, mais 14 anos, ao passo que os homens ganhavam 12 anos de vida.Compartimentando os efeitos destes hábitos saudáveis por doença, as mulheres ganham uma média de 8 anos sem cancro, 10 sem doenças cardiovasculares e 12 livres de diabetes. Já os homens passam a ter 6 anos a mais sem cancro, quase 9 sem doenças cardiovasculares e mais de 10 sem diabetes.