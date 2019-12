Excesso de peso pode ajudar pacientes com cancro a vencer a doença

O excesso de peso pode ajudar os doentes com cancro a combater a doença. Pesquisas sugerem que as pessoas com peso a mais respondem melhor a um medicamento para a imunoterapia chamado atezolizumabe.

Os cientistas consideraram os resultados interessantes, uma vez que, durante décadas, foi provado que a obesidade causava cancro.

Investigadores da Universidade Flinders, na Austrália, conduziram um estudo com 1434 pacientes que tiveram cancro no pulmão de células não pequenas. A doença é a forma mais comum de cancro no pulmão e é responsável por quase nove em dez dos 47000 casos diagnosticados no Reino Unido a cada ano.

49% dos participantes do estudo foram considerados com um peso normal, 34% tinha sobrepeso e 7% foi considerado com obesidade.

Os resultados demonstraram que os pacientes que receberam o medicamento para a imunoterapia com um IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou superior a 25 – considerados com excesso de peso – tiveram até 32% mais chances para sobreviver.

Liderado pelo Dr. Ganessan Kichenadasse, o estudo foi publicado no Journal of American Medical Association Oncology. "Este é um resultado interessante e aumenta o potencial de investigar mais com outros tipos de cancro", disse Kichenadasse.

O médico disse ainda que este estudo aumenta a teoria do "paradoxo da obesidade" pois há quem defenda que o cancro pode ser agravado se for obeso e gora, com o novo estudo, o excesso de peso pode ser bom para curar a doença.

Apesar disso, o médico acrescentou que são necessários mais estudos para aprofundar a ligação entre o IMC e o tratamento para o cancro.

A Organização Mundial da Saúde estima que, pelo menos, 2,8 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao excesso de peso. Assim, a Organização recomenda que as pessoas façam pelo menos duas horas e meia de atividade física moderada por semana.