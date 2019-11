Impressão digital poderá identificar uso de drogas ou falhas na medicação

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde inglês, apenas 50 por cento das pessoas toma a medicação a longo prazo conforme aconselhado, à custa de um desperdício anual de aproximadamente 350 milhões de euros em medicamentos. A Universidade de Surrey, em Inglaterra, desenvolveu um teste de última geração que identifica vestígios de fármacos e substâncias ilícitas na pele humana, independentemente de o paciente as ter tomado consumido ou apertado a mão de alguém que o fez, mesmo que lave as mãos. Os primeiros testes, de um estudo publicado no jornal académico Journal of Analytical Toxicology, foram realizados com o intuito de detetar a heroína em toxicodependentes em tratamento, mas os investigadores acreditam que este novo método poderá aplicar-se à medicação convencional.

A médica Melanie Bailey, da mesma universidade, revelou ao jornal The Telegraph que a sua equipa "acredita que esta tecnologia em desenvolvimento tornará as nossas comunidades mais seguras e facilitará a vida a quem precisa de ajuda a combater a toxicodependência".

A equipa recolheu a impressão digital de pacientes de clínicas de reabilitação que admitiram ter consumido heroína ou cocaína nas 24 horas anteriores. Foi recolhida a impressão digital de cada dedo da mão direita, e pedido aos participantes que lavassem bem as mãos com sabão e água, para depois usar luvas de borracha nitrílica durante um certo tempo antes de voltarem a ser examinados. Este mesmo processo foi utilizado para recolher amostras em 50 pessoas que não consumiam droga. Os resultados mostraram vestígios de heroína neste grupo: quer toquem ou usem a substância antes de lavar as mãos, ou entrem em contacto com alguém que o tenha feito. A equipa relacionou a informação recolhida nos indivíduos que não consumem drogas com os voluntários em tratamento, e encontrou químicos adicionais presentes em quem tinha de facto consumido heroína. Antes eram necessários exames sanguíneos para provar a presença de substâncias ilícitas, mas os novos resultados mostram que essa mesma informação pode ser recolhida através de uma simples impressão digital.

No futuro, este método poderá ser adaptado à saúde pública, que se debate com um outro problema: além do desperdício em medicamentos e recursos, não tomar a medicação prescrita muitas vezes resulta em visitas desnecessárias ao médico e ainda no perigo de este aumentar a dose quando o paciente não mostra os resultados desejados. Um questionário da empresa farmacêutica Omnicell em 2015 revelou que a maioria das pessoas simplesmente se esquece de tomar a medicação, enquanto um quarto não quer fazê-lo pelos efeitos secundários, e 20 por cento acha que não é preciso.