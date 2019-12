Malnutrição e obesidade são oficialmente problemas globais

Com a expansão vertiginosa do fast food, as crianças dos países de menor rendimento que anteriormente foram afetadas pela falta de comida enfrentam agora um novo perigo: a obesidade. A Organização Mundial da Saúde lançou um aviso para dois novos tipos de malnutrição: um em cada três países subdesenvolvidos têm crianças subnutridas e crianças obesas a viver nas mesmas comunidades e por vezes nas mesmas famílias. A raiz do problema é a mesma - a escassez de nutrientes. Enquanto algumas crianças ainda têm acesso a poucos alimentos; outras consomem demasiadas calorias vazias (por exemplo alimentos que não possuem uma boa quantidade de nutrientes benéficos, fornecendo geralmente apenas gorduras e açúcares em excesso).

Os snacks de países mais afluentes, com níveis elevados de gordura, sal e açúcar, estão atualmente cada vez mais disponíveis em quase todo o território mundial, tornando-se parte da dieta quotidiana de algumas das famílias mais pobres. A OMS apela agora a uma ação imediata para aumentar o fornecimento de comida nutritiva e proteger a saúde das crianças. "Estamos perante uma nova realidade da nutrição" disse o Dr. Francesco Branca ao jornal The Guardian, autor do relatório e diretor do departamento de nutrição para a saúde e desenvolvimento da OMS. "Já não podemos caracterizar países como menos desenvolvidos e subnutridos, ou mais desenvolvidos apenas com problemas de obesidade". Sendo que ambas as formas de malnutrição vêm de sistemas de alimentação incapazes de proporcionar uma dieta saudável e acessível, Branca acrescenta que "todas as políticas e investimentos deverão ser radicalmente reexaminados".

A organização conclui que a necessidade anterior e isolada de alimentar crianças subnutridas contribuiu inerentemente para o problema: as estratégias tomadas focaram-se apenas em conseguir mais calorias para quem passava fome, sem garantir que se desenvolvessem hábitos corretos. As crianças malnutridas que ganham peso rapidamente tendem a ganhar mais gordura corporal na zona abdominal, o que aumenta a probabilidade de virem a ter problemas de saúde relacionados com a obesidade, como é o caso dos diabetes tipo 2, ataques cardíacos e enfartes. Entre vários exemplos referidos que se poderão vir a tornar problemáticos está o fortalecimento do açúcar com Vitamina A na Guatemala; o fabrico de bolachas carregadas de micronutrientes para as crianças na Índia e o apoio financeiro que foi dado a famílias mexicanas, que acabou por ser gasto em produtos baratos carregados de calorias vazias e pobres em nutrientes, resultando numa obesidade mais frequente não só nos filhos como nas mães.

Sendo a primeira necessidade acabar com a fome, nestes países o controlo da obesidade foi até agora muito pouco considerado, ou visto como algo a tratar posteriormente. Além do mais, o estudo apela a que seja dada mais informação às famílias uma vez que os pais não foram propriamente informados sobre o que evitar. Além das crianças, uma em três famílias com crianças malnutridas também tem uma mãe com excesso de peso, paradoxo este que o relatório aponta como uma deficiência em vitaminas que, apesar dos esforços para informar a população, é trazida pela escassa qualidade da comida. Assim, a OMS e os autores deste relatório lançaram um apelo aos governos, ONG’s e outros organismos para que cooperem por uma mudança profunda no sistema de alimentação para evitar que os custos económicos, sociais e ambientais impeçam o desenvolvimento das sociedades vindouras.