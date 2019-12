MIT cria pílula contracetiva que só se toma uma vez por mês

Estamos mais perto de uma pílula contracetiva que só precisa de ser tomada uma vez por mês? Investigadores do MIT - Massachussets Institute of Technology testaram em porcas um método que o indica.

A pílula é uma cápsula mole, semelhante a gelatina. Depois de ser engolida, desdobra-se e liberta a progesterona – a hormona sintética que atua como contracetivo – no estômago. Passadas algumas semanas, degrada-se e é expulsa pelo sistema digestivo.

Os primeiros testes foram realizados em porcas. Este método já foi testado com fármacos contra a malária e na terapia antirretroviral feita pelos seropositivos.

Robert Langer, professor do MIT - Massachussets Institute of Technology e co-autor do estudo, considera que a abordagem pode ser aplicada na contraceção, neste tipo de doenças e em muitos mais casos: "Espero que haja comprimidos que as pessoas possam engolir e que durem por qualquer duração de tempo para tratar doenças diferentes, como patologias de saúde mental e vício de opioides, doença de Alzheimer, SIDA", afirmou, citado pelo jornal The Guardian.

Esta toma da pílula contracetiva pode ainda prevenir gravidezes indesejadas, que se devem a erros na ingestão diária.

Durante os testes, parte das porcas tomou a pílula diária enquanto outra parte ingeriu a pílula mensal. 21 dias depois, os animais que tomaram a pílula mensal tinham níveis da hormona sintética progesterona semelhantes às que tomavam a pílula diária. 29 dias depois da ingestão, a hormona ainda estava presente no corpo.

Uma empresa chamada Lyndra Therapeutics foi apoiada pela Fundação Bill e Melinda Gates em 13 milhões de dólares para desenvolver a pílula contracetiva mensal de modo a testá-la em seres humanos.