Não, o chocolate não é melhor para a tosse que xaropes

Nas redes sociais, voltou recentemente a circular um estudo que comprova que o chocolate ajuda a travar a tosse. No entanto, não é bem assim.

O estudo britânico que começou as alegações, liderado por Alyn Morice, foi divulgado em 2016 num artigo escrito pelo próprio no jornal Daily Mail. Morice trabalha na Universidade de Hull e é um membro fundador da Sociedade Internacional para o Estudo da Tosse. No artigo, revelou que um medicamento que continha cacau - e um composto chamado teobromina - provou ter melhores efeitos que xaropes para a tosse frequentemente utilizados.

No estudo clínico, 137 pacientes tomaram o medicamento à base de cacau. "A comparação revelou que os pacientes que tomavam este medicamento melhoraram significativamente dois dias depois", sublinhou Morice.

Porém, o mesmo estudo concluiu que nem os xaropes, nem o medicamento à base de cacau – vendido no Reino Unido como Unicough – eram eficientes a reduzir muito a severidade da tosse após três dias.

No artigo no Daily Mail, Morice escreveu que um medicamento à base de cacau não tem o mesmo efeito que beber chocolate ou comer uma barra. "Beber chocolate não terá o mesmo efeito, visto que o cacau não está em contacto com a garganta tempo suficiente para formar uma cobertura protetora. Chupar um pedaço de chocolate devagar pode dar algum alívio, mas penso que é a forma como os compostos do chocolate lidam com os outros ingredientes no medicamento que o torna eficaz" – ou seja, não é o chocolate por si que tem efeitos benéficos.

O site Health contactou Morice em janeiro de 2019, e este afirmou na altura que o êxito do medicamento não se deveu tanto ao composto encontrado no cacau, mas sim à difenidramina, um outro componente do medicamento.

Questionado sobre se o chocolate em si reduz a tosse, Alyn Morice garantiu à Health que era "uma completa fabricação".