Novos sintomas da variante Delta podem ser confundidos com constipação

A semelhança da variante Delta com uma constipação pode ajudar explicar o aumento dos casos de covid-19. A conclusão é de um estudo efetuado no Reino Unido, através de uma aplicação móvel, a Zoe App, que rastreia a experiência dos utilizadores com covid-19 e apurou que a sintomatologia está a mudar.

Contrariamente às variantes anteriores, a perda de olfato ou paladar e a tosse já não são tão recorrentes nesta nova estirpe. Em declarações à BBC, Tim Spector, professor responsável pelo estudo, afirma que "esta variante está a operar de maneira diferente" e pode provocar dor de cabeça, febre, pingo no nariz e dor de garganta.



"O sintoma mais relatado é a dor de cabeça, seguida de dor de garganta, pingo no nariz e febre", diz."As pessoas podem pensar que estão com algum tipo de constipação sazonal e por isso vão a festas e podem espalhar o vírus a outras seis pessoas", acrescenta.