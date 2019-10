Podemos ficar à frente do micro-ondas enquanto este funciona?

As radiações transmitidas pelo micro-ondas são nocivas para a saúde? De acordo com a agência norte-americana U.S. Food and Drug Administration (FDA), a resposta é não. As lesões por radiação de micro-ondas são muito raras. Ainda assim, existam precauções que se devem tomar para não acontecer nenhum acidente.

As micro-ondas são um tipo de radiação electromagnética - ondas de energia que se movem através do espaço -, de acordo com a FDA. Este tipo de radiação assume diferentes formas, incluindo ondas de rádio, luz visível, raios X e raios gama.

Estas ondas de rádio são um tipo de "radiação não ionizante", o que significa que não têm energia suficiente para tirar os eletrões dos átomos, afirma a FDA. E segundo a American Cancer Society, as micro-ondas não danificam o ADN dentro das células. Já os raios X e os raios gama são uma "radiação ionizante" – tem energia suficiente para remover os eletrões e podem danificar as células do ADN.

Mesmo que não representem riscos para a saúde, é necessário ter algumas precauções. As micro-ondas aquecem os alimentos ao provocar a vibração das moléculas de água, o que produz calor. Na teoria, as micro-ondas podem aquecer os tecidos do corpo da mesma forma que aquecem os alimentos, e em níveis elevados, podem causar queimaduras e cataratas. Mas a agência confirma que este tipo de lesões são muito raros e geralmente ocorrem quando as pessoas são expostas a grandes quantidades de radiação – que acontecem quando há aberturas no micro-ondas, como danos na dobradiça da porta, na fechadura e na selagem.

A agência recomenda que o uso do micro-ondas seja feito com cuidado e que não se use a porta se esta não fechar corretamente, ou se estiver "dobrada, deformada ou danificada", explica a FDA à revista científica Live Science. Por precaução adicional, também recomenda as pessoas a não se inclinarem ou apoiarem diretamente contra o micro-ondas por longos períodos de tempo, enquanto estiver em funcionamento.

Os ferimentos mais comuns causados pelo micro-ondas são queimaduras relacionadas ao calor, como tocar em recipientes quentes ou alimentos sobreaquecidos, ou estar exposto a líquidos explosivos – quando a água fica "superaquecida", passa do ponto de ebulição e há uma pequena erupção.