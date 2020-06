Puxar o autoclismo pode propagar a Covid-19, revela estudo

Isto por já se ter apurado que o vírus que causa a doença pode sobreviver no sistema digestivo humano e aparece nas fezes das pessoas infetadas.

Um estudo publicado na terça-feira na revista Physics of Fluids revela que a descarga de água de uma sanita pode provocar uma nuvem de aerossóis potencialmente infecciosa no caso da Covid-19.Depois da descarga para limpar a sanita, explica a investigação, é gerada uma nuvem de gotículas que podem elevar-se mais de um metro acima do chão. Estas gotículas permanecem no ar tempo suficiente para serem inaladas pelo próxima pessoa que utilize o espaço.

O estudo centrou-se na transmissão do novo coronavírus através de fezes infetadas e do potencial risco de utilizar casas de banho públicas.

A simulação, através de um computador, do fluxo de água e ar numa sanita e a nuvem de gotículas que dela resultam mostrou que quando a água entra na sanita é gerado um vórtice e a força centrífuga empurra cerca de seis mil gotículas minúsculas e partículas mais pequenas que um aerossol.



"Esses vórtices continuam a subir no ar acima da sanita, carregando gotículas a uma altura de quase três pés [equivalente a quase um metro], e que podem ser inaladas ou assentar em superfícies", alerta em comunicado o Instituto Americano de Física. "Uma sanita com duas entradas de água gera uma velocidade ainda maior de partículas de aerossóis de fluxo ascendente."

"Os resultados da simulação são alarmantes, pois observa-se um transporte maciço para cima de partículas virais, com 40% a 60% das partículas a chegar acima da sanita, levando à disseminação em grande escala do vírus", ressalvam os autores do estudo.

Para bloquear de forma parcial esta via de transmissão, os investigadores sugerem que se baixe a tampa da sanita antes da descarga.