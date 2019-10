Saiba tudo sobre o cateterismo

Cateterismo cardíaco é um procedimento invasivo no qual um cateter é introduzido por uma artéria periférica até que chegue ao coração. Segundo a Associação Norte-Americana do Coração, o objetivo do exame é avaliar as condições de coronárias, aorta, circulação pulmonar e câmaras cardíacas.

Como é feito o cateterismo cardíaco

O cateterismo cardíaco é feito através da inserção de um cateter ou sonda no coração. O paciente recebe uma anestesia local. De seguida faz-se uma incisão na pele da virilha ou do antebraço e o médico insere um cateter.

Os especialistas também inserem uma substância à base de iodo, para conseguirem visualizar as artérias e os seus pontos de entupimento através de raio X. O exame não provoca dores, mas o paciente pode sentir um incómodo.

Para que serve

O cateterismo cardíaco serve para diagnosticar e/ou tratar diversas condições cardíacas, entre as quais:

Avaliar se as artérias coronárias, que irrigam a musculatura do coração, estão entupidas ou não;

Desobstruir artérias e válvulas, devido à acumulação de gordura;

Verificar se existem lesões nas válvulas e no músculo cardíaco;

Verificar a existência de alterações na anatomia do coração não confirmadas por outros exames;

Mostrar em detalhe, caso exista, uma malformação congénita em recém-nascidos e crianças.



Possíveis complicações

A incidência das complicações após cateterismo cardíaco varia de 0,8 a 8%, dependendo dos fatores do paciente, fatores técnicos e experiência do médico. Os doentes com idade avançada, insuficiência cardíaca, cardiopatia valvular, doença arterial periférica, doença renal crónica e diabetes dependente de insulina têm um maior risco de complicações.

A maioria consiste em complicações menores e podem ser facilmente tratadas. As complicações mais graves (como paragem cardíaca, reações anafiláticas, choque, convulsões, cianose e toxicidade renal) são incomuns.