Será que pode culpar a genética por não gostar de fruta e vegetais?

Quem não gosta muito de vegetais e fruta pode ter sido traído pelos próprios genes. Uma equipa da Escola de Medicina da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, descobriu que quem tem duas cópias de uma variante de um gene ligado ao paladar sente o sabor amargo de forma mais intensa, quando comparado com quem não tem essas variantes. O paladar parece afetar o consumo de fruta e vegetais, revela o estudo.

Para os cientistas, este facto faz com que para algumas pessoas, os brócolos e couves-de-bruxelas, por exemplo, sejam muito amargos, tal como o café, a cerveja ou o chocolate negro. Tal justificaria por que razão é que algumas pessoas têm tanta dificuldade em incluir vegetais e fruta na dieta.

A aversão ao sabor amargo está ligada à nossa evolução, na medida em que protege os seres humanos de comer alimentos que possam ser venenosos.

Jennifer Smith, que liderou a pesquisa, explicou à BBC que toda a gente tem duas cópias de um gene ligado ao paladar, o TAS2R38. Este gere uma proteína nos recetores do paladar na nossa língua, que nos permite sentir o sabor amargo.

As diferenças aplicam-se às variantes do gene TAS2R38. Quem tem um par da variante AVI, não é sensível ao sabor amargo de certos químicos. Se tiver uma cópia da variante AVI, e outra da variante PAV, sente o sabor amargo, mas não de forma tão extrema quanto as pessoas com duas cópias do PAV, que saboreiam a comida e a sentem muito amarga.

Os cientistas estudaram 175 pessoas e descobriram que quem possui duas cópias da variante PAV do gene só consumia pequenas quantidades de fruta e vegetais.

Agora, os cientistas querem explorar se as especiarias podem mascarar o sabor dos alimentos saudáveis como vegetais e fruta, tornando-os mais saborosos para quem tiver predisposição genética para não gostar deles.