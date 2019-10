Trabalha à secretária? Pode transformar-se nesta boneca assustadora daqui a 20 anos

William Higham, o cientista britânico ao jornal Metro. "Os trabalhadores do futuro podem ter problemas de saúde tão graves como aqueles que deixámos de ter depois da Revolução Industrial."



Todas estas caracteristicas foram inspiradas num estudo feito pelo próprio, com o título "O colega de trabalho do futuro", no qual o cientista entrevistou mais de três mil trabalhadores entre Reino Unido, Alemanha e França. Este tem também alguns conselhos para quem não quiser ficar como a Emma: levantar do lugar de hora a hora para fazer uma pequena caminhada, corrigir a posição na cadeira, sem pernas cruzadas, ou até trabalhar de pé.



Os alertas para as melhorias na postura no trabalho , para as pausas entre as oito horas de um dia no emprego ou mesmo para uma vida mais ativa e saudável podem não estar a ser suficientes para uma mudança efetiva no nosso comportamento. Por isso, um cientista futurista britânico decidiu levá-las a outro nível criando um modelo daquilo que seremos daqui a 20 anos se isso não acontecer.Apresentamos a Emma, a colega do futuro que já teve melhores dias. Emma tem, entre tantas outras coisas, as costas curvadas devido à má postura adotada enquanto está sentada à secretária, os olhos secos e vermelhos do tempo passado à frente do computador e a barriga saliente devido à prática de pouca atividade física. Mas há mais Membros inchados e com varizes devido à má circulação, pelos no nariz e orelhas devido à má qualidade do ar, normalmente artificial (o corpo cria essa defesa para melhor o filtrar), a pele amarelada devido à luz artificial e eczema devido ao stress são outras das principais caracteristicas desta boneca tão realista. "Os trabalhadores e os empregadores têm de agir já para resolver este problema", apontou