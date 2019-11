Conheça quatro exercícios para acabar com as dores de costas

As dores nas costas podem ocorrer ao longo da coluna e afetar os braços e as pernas. No pescoço, são provocadas por esforço na coluna cervical pode ser gerada por curvar o pescoço por longos períodos de tempo. Já nos braços e ombros, o esforço pode pressionar os discos intervertebrais da cervical e originar hérnias, que podem irradiar para os braços e ombros criando fraqueza, sensação de formigueiro ou adormecimento.



Quanto às costas, a dor na lombar é provocada por esforços como carregar pesos, posturas erradas e movimentos bruscos. Enquanto o toráx deve-se à compressão nas vértebras dorsais pode irradiar dor para as costelas. Já as dores na anca e pernas, muitas vezes a dor ciática atinge a nádega e irradia pela parte anterior das pernas, normalmente a direita, é originada por discos comprimidos ou hérnias discais. Até os pés são afetados, por exemplo, as hérnias discais podem fazer perder a sensibilidade do pé e até a sua mobilidade.





As lesões na coluna podem ser prevenidas. Experimente estes exercícios em casa. Demoram pouco tempo, mas podem fazer a diferença.1 - Sente-se com a coluna direita e os braços apoiados nos joelhos. Incline a cabeça para um lado durante 10 segundos e repita para o outro.2 - De pé, coloque-se de lado para a parede. Apoie o braço à altura do ombro e gire a cabeça para o lado oposto. Mantenha a posição durante 30 segundos.3 - Deitado a olhar para cima, leve um joelho ao peito. A perna contrária está esticada, apoiada no chão. Repita o exercício com a outra perna.4 - Sente-se no chão, dobre os joelhos e junte as plantas dos pés. Coloque as mãos nos joelhos e empurre-os em direção ao chão. Nesta posição, incline o tronco à frente.