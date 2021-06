Como comunicar com quem tem dificuldade auditiva

A perda auditiva é invisível. Muitas vezes podemo-nos cruzar com pessoas que não ouvem bem sem nos apercebermos da sua condição. A dificuldade auditiva está, muitas vezes, relacionada com uma maior dificuldade na comunicação.

Quando alguém se depara com uma pessoa com problemas auditivos, mesmo que esteja sensibilizado para o assunto, pode acontecer não saber como lidar com a situação e pode até sentir-se atrapalhado e com certas limitações ao tentar estabelecer uma conversa com estas pessoas que não ouvem bem. Há ainda pessoas surdas que não ouvem qualquer som e pessoas com dificuldades menores. Há as que utilizam aparelhos auditivos e as que não têm qualquer auxiliar de audição. Em cada um destes casos, as exigências também serão diferentes.

Já alguma vez se deparou com uma situação destas? Tentar comunicar com alguém com limitações auditivas e sentir-se muito frustrado e impaciente por não se conseguir fazer entender? Esforçar-se e mesmo assim não conseguir comunicar eficazmente?

Pois bem, deveria existir um código de conduta para estas circunstâncias, um conjunto de "regras de boa etiqueta" e de boa convivência para comunicar com pessoas com problemas auditivos.

Para que a sua comunicação seja mais eficaz e contribua para ajudar estas pessoas a ultrapassar os obstáculos de comunicação que enfrentam diariamente, preparámos uma lista com um conjunto de conselhos do que deve e não deve fazer nas várias situações.

O que NÃO deve fazer:

1. Não fale com as costas voltadas

Algumas pessoas com dificuldades auditivas utilizam a leitura labial como apoio para perceber melhor o que os outros estão a dizer. De costas voltadas, estará a impedir que a pessoa consiga ler os seus lábios à medida que fala, o que pode prejudicar a conversação.

Manter o contacto visual e falar numa posição frontal é essencial para estabelecer uma boa comunicação.

2. Não grite

Ao falar num volume superior ao normal, a sua voz e as suas expressões faciais ficam alteradas, prejudicando a forma como a pessoa o interpreta.

Já sabe, não é de bom-tom gritar em nenhuma situação e pode não trazer qualquer vantagem para a compreensão do recetor.

3. Não tape a boca

Evite tapar a boca enquanto fala, murmurar ou falar baixinho, especialmente em ambientes barulhentos.

Mais uma vez, a importância da leitura labial é determinante na forma como a pessoa com dificuldades auditivas perceciona o que está a dizer. A pessoa pode até ouvir a sua voz, mas o ruído de fundo torna mais difícil o que diz.

4. Não diga "deixa lá" ou "não importa"

Desistir de explicar ou não querer mais transmitir a mensagem é desrespeitoso e exclui a pessoa da conversa quando ela estava a tentar entender. Não deixe que a frustração leve o melhor de si, ponha-se no lugar do outro e trate-o com compreensão.

5. Não ignore

Não fale da pessoa com dificuldades auditivas como se ela não estivesse ao seu lado ou não conseguisse ouvi-lo ou entender. Mesmo que uma pessoa surda esteja acompanhada de um intérprete, dirija-se a ela e não ao intérprete.

Tentar responder pela pessoa com dificuldades auditivas também faz com que ela se sinta excluída e desmotivada.

O que DEVE fazer:

1. Peça a atenção antes de começar a falar

Pode ser tão simples como dizer o nome ou dar um pequeno toque no ombro para que saiba que deve prestar atenção. Seja discreto, não precisa de fazer gestos demasiado vigorosos, pode ser embaraçoso para a pessoa.

2. Repita ou tente reformular a mensagem

Estar sempre a pedir para repetir pode ser desconfortável para a pessoa com dificuldade auditiva, esta pode acabar por desistir sem ter percebido o que foi dito. Preste atenção e, ao mínimo sinal de desconforto, pergunte educadamente se entendeu o conteúdo da conversa. Se a pessoa não o entender, tente reformular e explicar-se por outras palavras.

3. Aproxime-se

Principalmente se estiver num local com muito ruído ou a mais de dois metros de distância.

Locais amplos, com muitas pessoas e ruído são o pior cenário para quem tem dificuldades auditivas. Sempre que se encontrar nestas circunstâncias, evite interromper ou falar por cima de outras pessoas. Tenha especial atenção à pessoa com perda auditiva para que esta se sinta incluída.

4. Seja expressivo

Use expressões faciais e gestos para ajudar a comunicação. Seja expressivo, mas não em demasia. Utilize as expressões e gestos naturais do seu discurso para que a pessoa perceba o tom em que está a falar e o interprete da melhor forma. Gestos excessivos podem confundir e prejudicar a interpretação da mensagem que quer transmitir.

5. Pronuncie bem as palavras

Fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas sem exagero. Use a sua velocidade normal de conversação, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar.

A fala deve ser lenta, mas só o suficiente para que a pessoa o consiga acompanhar. Não é necessário falar de forma pausada e separar sílabas, pois isto pode prejudicar a compreensão.