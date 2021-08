Dificuldades, constrangimentos e desafios diários de quem tem perda auditiva

O impacto das dificuldades auditivas é muito maior do que não perceber algumas palavras nas conversas e ter de pedir às pessoas para repetirem o que dizem. A frustração é certamente enorme, mas esta é apenas a ponta do icebergue das muitas vicissitudes enfrentadas por quem tem perda auditiva.

As consequências podem-se refletir na qualidade de vida e serem muito mais abrangentes e limitantes. As dificuldades são muitas, os constrangimentos variados e o dia a dia transforma-se numa verdadeira luta para ultrapassar obstáculos. Daí ser muito importante procurar atenuar estas limitações. Algumas pessoas podem beneficiar do uso de um aparelho auditivo adequado e assim minimizar as consequências.

Enumeramos alguns dos desafios que as pessoas com dificuldades auditivas enfrentam diariamente. Certas situações até podem parecer banais, mas para muitos são fonte de constrangimento e limitações constantes.

Ir a um restaurante

Os restaurantes são locais que podem ter muito ruído ambiente e, para a pessoa com dificuldades auditivas, este fator pode transformar uma simples ida a um restaurante numa experiência muito desagradável e limitadora. Não conseguir ouvir os amigos e não acompanhar as conversas torna-se ainda mais complicado num ambiente ruidoso. Imagine que essa pessoa pergunta ao empregado do restaurante qual o prato do dia ou a especialidade da casa, acena com a cabeça como se tivesse entendido, mas acaba por recorrer ao menu para fazer a escolha da refeição.

A acústica é uma característica que não é tida em conta na construção e projeção da maioria dos restaurantes, o que só piora o problema, mas saiba que há aparelhos auditivos com tecnologia capaz de reduzir o ruído ambiente neste tipo de contextos e assim facilitar a comunicação.

Desempenho no trabalho

À semelhança do que acontece nos restaurantes, também ocorrem dificuldades em ambiente de trabalho. Pode, por exemplo, ficar cada vez mais complicado acompanhar apresentações e discussões em salas de reunião. Se o trabalho depende da comunicação com clientes, a dificuldade de compreensão pode ser interpretada como falta de respeito ou indelicadeza.

Para algumas profissões, ter dificuldades auditivas pode ser extremamente perigoso. Por exemplo, na construção civil, em que as instruções verbais são de extrema importância e podem fazer a diferença entre a vida e a morte. As dificuldades auditivas podem ainda ser muito desanimadoras. O desempenho pode ser comprometido, quando comparado com a performance no passado ou quando comparado com os colegas, o que pode levar a aumentar o nível de stress e assim afetar a saúde e o bem-estar geral.

Segurança na rua

Os problemas associados à perda auditiva revelam-se ao sair de casa, a conduzir, a caminhar ou a andar de transportes públicos, são muitas as atividades em que a audição é necessária. Por exemplo, na plataforma do metro, quando um aviso sonoro informa que uma viagem sofreu um atraso ou foi cancelada. Se já é difícil compreender para quem tem uma boa audição, imagine para quem tem dificuldades auditivas.

O simples andar na rua representa um risco quando não se consegue ouvir corretamente. Pode ser difícil captar o ruído do tráfego ou de uma viatura que se aproxima, incluindo de pequenos veículos como as bicicletas, aumentando o risco de acidentes.

Aproveitar o tempo livre

Não ouvir bem pode até afetar a forma como se aproveita o tempo livre, causando frustração e tristeza. Se o hobby é a caça, certamente o caçador vai apreciar o valor de ouvir atentamente uma presa, sem ser detetado. Os amantes de música valorizam o desfrutar de um concerto sem problemas de audição. Já no desporto, a comunicação entre os jogadores é crucial. No cinema, pode-se perder a mensagem do filme por não usufruir inteiramente da qualidade do som. Socializar com amigos, pessoalmente ou por telefone, pode tornar-se frustrante e até ver televisão passa a ser um desafio, pois os programas que antes eram cativantes agora tornam-se uma confusão de ruídos que não consegue entender.

Estes são apenas alguns exemplos de como as dificuldades auditivas podem interferir e muito na forma como se desfruta dos tempos livres.

Ir ao supermercado

Uma simples ida ao supermercado pode apresentar adversidades. Imagine alguém muito absorvido nas compras quando, de repente, um outro cliente lhe pede para se afastar ou um funcionário tenta reabastecer a prateleira onde se encontra. Esta seria uma situação normal para quem ouve sem problemas, mas bastante constrangedora para quem tem dificuldades auditivas.

No momento do pagamento, o ruído causado pelas pessoas na fila de espera, juntamente com a música de fundo, torna extremamente difícil ouvir o valor final proferido pelo funcionário da caixa, ficando muitas vezes dependente do ecrã para ver o preço das compras ou da leitura de lábios, muitas vezes dúbia, para conseguir realizar o pagamento.

Como vê, são numerosas as situações quotidianas nas quais as dificuldades auditivas têm um impacto significativo. Muitos dos problemas descritos acima podem ser atenuados se a pessoa usar aparelhos auditivos. Se beneficiar do uso destes dispositivos, procure um fornecedor de confiança. Caso se reveja nos exemplos enumerados, não permita que estas dificuldades e limitações condicionem a vida e definam a pessoa que é. Enfrente os obstáculos, procure soluções e viva a vida em plenitude.