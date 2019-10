“A maioria dos bebés abaixo do percentil 10 é normal”

Imagine a seguinte situação: um bebé nasce e, para determinar em que percentil está, o médico envia um email a cinco obstetras e cinco neonatologistas do país. A probabilidade de receber pelo menos sete respostas diferentes, entre os 10 pedidos, é muito grande. Porquê? Existem, surpreenda-se, mais de 100 tabelas de referência do peso fetal (as chamadas tabelas, ou curvas, de percentis) e uma grande percentagem dos serviços usa tabelas muito antigas. "Como uma das primeiras a serem feitas, em 1963, criada por uma neonatologista em Denver, nos Estados Unidos, e baseada em seis mil nascimentos só numa maternidade numa cidade, curiosamente 1.000 metros acima do mar", diz Ricardo Santos. Foi para acabar com esta discrepância, e para determinar com maior rigor o peso e o crescimento do bebé, que o investigador do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (Cintesis) decidiu criar tabelas de percentis adequadas à realidade portuguesa.Durante a gravidez existe um rastreio universal ecográfico de todas as grávidas. Fazem-se três ecografias durante este período e um dos itens avaliado nas duas últimas ecografias é o peso estimado do feto. Fazemos esta estimativa com base num algoritmo, que nos dá o peso esperado para aquelas dimensões fetais, e depois comparamos esse peso com uma tabela de referência de valores. É essa tabela que nos vai dar a posição do feto numa referência e dizer-nos se está acima da média, abaixo da média, muito acima ou muito abaixo.O objetivo é identificar bebés que estão a crescer muito acima da média, bebés que estão a crescer muito abaixo da média e também aqueles que estão a crescer de uma determinada maneira e depois descem de percentil. Mas estamos a falar de um valor matemático e não de um diagnóstico clínico, ou seja, um percentil muito baixo ou muito elevado não é sinónimo de patologia. A esmagadora maioria dos bebés que estão abaixo do percentil 10, por exemplo, são perfeitamente normais. Existe uma tendência para sobrevalorizar estes valores.Os percentis dão-nos esta certeza matemática: 50% estão acima da média, 50% estão abaixo. Quanto mais se afasta da média, maior a probabilidade de haver um problema, mas isso não quer dizer que haja. Na gravidez existe uma grande valorização destes valores porque uma mãe, por natureza, é assustada. Mas haver uma limitação de crescimento no feto significa só que temos de vigiar a gravidez com mais atenção.Começou pela curiosidade de uma pessoa, um interno de Ginecologia-Obstetrícia – que era eu, na altura. Desde 2008, quando entrei para a especialidade, que me fazia confusão aplicar este tipo de valores quando percebi a variedade de tabelas utilizadas pelos colegas e as diferenças entre elas. Numa das maiores bases de dados da Medicina existem 117 tabelas de referência do peso fetal ao nível mundial e não há duas iguais. Cada sítio tem as suas e isto resume -se muitas vezes a uma questão histórica, habituaram-se a usar aquela.Não tenho resposta para isso, talvez pela dificuldade do estudo. Recolhemos dados de 661 mil nascimentos, houve 22 maternidades envolvidas de todo o País, analisámos centenas de milhares de ecografias. Estas são as primeiras curvas aplicadas à realidade portuguesa – aplicadas só para a gravidez e para os recém-nascidos – e o estudo foi inclusive publicado no European Journal of Obstetrics and Ginecologists, uma revista da Sociedade Europeia de Obstetrícia e Ginecologia.Não nos interessava recém-nascidos de há várias décadas, porque queríamos uma fotografia atual da nossa população. Sabemos que o peso vai mudando ao longo das décadas, o que tem a ver sobretudo com a alimentação.Criaram tabelas para fetos masculinos, fetos femininos e uma terceira para ambos.A terceira tabela destina-se aos colegas que gostam de medir tendo por base a média de todos, sem olhar para o sexo, e também tem interesse quando os casais não querem saber o sexo da criança. Quanto às outras duas, na verdade, os rapazes são 5% mais pesados do que as raparigas ao longo de quase toda a gravidez. Também nascem mais rapazes em todo o mundo e, tendencialmente, antes do que as raparigas. Entre as 24 e as 28 semanas quase 60% dos prematuros são rapazes.Tem uma razão puramente fortuita: essa tabela está incluída num software muito usado para os relatórios de ecografia. Quase todas as maternidades públicas, e a maioria das privadas, têm este software. Mas, curiosamente, os bebés do Reino Unido não são os mais próximos de nós em termos de peso – na Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos e Nova Zelândia, as diferenças ultrapassam os 150 gramas em relação à média dos portugueses. Os mais parecidos são os espanhóis e os franceses: têm um clima semelhante, geograficamente estão mais perto e mesmo em termos de ancestralidade partilhamos muitas coisas.A altura e o peso não justificam tudo, poderá ter a ver com o ambiente, o tipo de alimentação, o clima, a ancestralidade e a etnia. Também existe uma parte genética, as crianças não nascem com o mesmo peso em todo o lado. Há um artigo que juntou dados de oito países para tentar criar curvas de crescimento internacionais. Junta uma média de peso (no termo da gravidez) de 2,9 kg na Índia com uma média de 3,5 kg no Reino Unido. Na minha opinião não faz sentido. Estamos a falar de mulheres saudáveis, sem patologia e mesmo assim há 600 gramas de diferença.É uma questão interessante, ninguém sabe dar uma resposta clara mas existem teorias. O útero muda de uma gravidez para a outra e o crescimento está relacionado com o interface entre uma placenta e o útero – é a única altura em que o nosso corpo não rejeita um corpo estranho. Também pode ter a ver com a parte social: a postura de uma mulher com quatro filhos é diferente daquela que só teve um. Quanto à altitude, sabe-se que os bebés em altitudes mais altas nascem mais leves, o que tem a ver sobretudo com a disponibilidade de oxigénio.É engraçado que os casais só querem que os filhos sejam diferentes depois do nascimento, mas gostam muito que eles sejam iguais a todos os outros durante a gravidez. Se calhar existe alguma culpa nossa, ao valorizar demais estas diferenças. É importante lembrar que a maioria de nós está acima ou abaixo da média, são raros os que estão na média. E a média é mesmo isto: um produto matemático dos que estão acima e abaixo.