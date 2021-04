Como seduzir alguém quando está a usar máscara

O confinamento foi uma verdadeira prova de fogo para muitos casais portugueses. Mais tempo em casa nem sempre é sinónimo de tempo de qualidade em casal.



Ter a casa cheia, estar em teletrabalho e, em alguns casos, ajudar os filhos com as aulas à distância, aliados a uma vida social muito limitada – como jantar fora, ir ao cinema ou estar com os amigos –, estão entre os fatores que mais potenciaram situações de “ irritação, mal-estar e ansiedade” entre casais.