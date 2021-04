Consumo de vinho sobe mas vendas caem

As vendas de vinho caíram 124 milhões de euros o ano passado, devido à redução do turismo e ao encerramento de restaurantes no confinamento, mas o consumo doméstico terá subido e, por isso, os médicos pedem moderação, tendo também em conta a redução da atividade física.





“O simples facto de sair de casa para ir trabalhar faz a pessoa movimentar-se mais. Com o trabalho em casa reduz-se a atividade, sobe o grau de sedentarismo e, ponderando todos os fatores, temos de compensar com uma alimentação mais regrada e se calhar com um copinho de vinho mais pequeno”, afirma Victor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que nota contudo uma tendência oposta: “Os doentes confessam que estão a beber mais e tenho notado um aumento do peso das pessoas. Muitos confessam menos cuidado com a alimentação e praticam menos exercício físico, pelo que as recomendações são para que tenham mais cuidado.”