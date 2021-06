Doenças crónicas e depressão, dois desafios das sobreviventes do cancro da mama

Um novo estudo concluiu que sobreviventes de cancro de mama têm grande probabilidade de sofrer depressão e multimorbilidades.

Tal acontece uma vez que a multimorbilidade, ou seja, sofrer de duas ou mais doenças crónicas, é cada vez mais comum em pacientes curadas uma vez que vivem mais tempo e experimentam consequências

mais tardias da doença.

O estudo foi publicado esta segunda feira na revista médica BMC Cancer e investigou a relação entre

multimorbilidade e depressão em sobreviventes de cancro da mama ou atualmente com cancro da mama. Recorreu aos dados do biobanco do Reino Unido, identificando um amostra de 8438 mulheres com idades compreendidas entre os 40 e os 70 anos.