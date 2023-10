Dormir sempre para o mesmo lado também contribui para o aparecimento de rugas

O envelhecimento da pele é algo natural e incontornável, assim como o aparecimento de rugas, sobretudo no rosto, uma vez que é a área mais exposta do corpo humano. O consumo de tabaco, o contacto com o sol, a má alimentação e a poluição são fatores que podem acelerar o envelhecimento da pele, mas para o aparecimento de rugas contribuem outros fatores, até mesmo o facto de se dormir sempre na mesma posição.



As chamadas "rugas de expressão" tendem a surgir no nosso rosto à medida em que a pele começa a perder consistência e se torna mais fraca e menos elástica, características que se acentuam com passagem dos anos. "[Estas rugas] acentuam-se com o envelhecimento", explica Michael Sherrat, professor de bioquímica da Universidade de Manchester, em entrevista ao diário britânico The Guardian.





Por volta dos 20 anos costumam surgir as primeiras linhas no rosto, já na casa dos 30 é normal que surjam mais marcas horizontais perto dos olhos. Chegados à meia idade aparecem mais rugas debaixo dos olhos e à volta da boca. A partir dos 60 anos torna-se natural o surgimento de rugas não só devido às expressões faciais, mas também devido à forma como dormimos. Por exemplo, dormir sempre na mesma posição pode contribuir para o aparecimento de mais rugas.Também em declarações ao Guardian, a diretora executiva dos Laboratórios de Pesquisa A*Star Skin e do Instituto de Pesquisa de Pele da Singapura defende que há variações anatómicas próprias de cada pessoa. Rachel Watson sublinha que o surgimento de rugas não está só relacionado com o envelhecimento da pele, mas também com a deterioração da qualidade dos ossos e a com a substituição da massa muscular."Quando pensamos no envelhecimento facial, não é só sobre a pele, há mudanças na gordura subcutânea (a camada de gordura mais superficial, que antecede os tecidos musculares), na composição da massa muscular e nos ossos. A pele continua no mesmo sítio, mas os elementos que a compõem e que a tornavam consistente também envelhecem", reitera Watson.