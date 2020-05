Especialista diz que análise à tiróide devia fazer parte do rastreio das grávidas

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia defende que a análise à função da tiroide deve ser incluída nos rastreios da mulher que quer engravidar, pois o mau funcionamento desta glândula dificulta a fecundação e aumenta o risco de aborto.

Em declarações à agência Lusa a propósito da Semana Internacional da Tiroide, que hoje começa, Maria João Oliveira, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), explica que, por vezes, a análise à função da tiroide é fácil de fazer, não é dispendiosa, deveria estar incluída no rastreio normal pedido à mulher quer engravidar e ser feita, também, no primeiro trimestre da gravidez.

"A função tiroideia deve ser incluída no rastreio das mulheres que querem engravidar, como a análise para saber se está imune à rubéola ou à toxoplasmose", defende Maria João Oliveira, explicando que, como esta análise não faz parte do rastreio recomendado, nem todas as unidades de saúde a fazem.