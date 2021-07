Há uma tecnologia inovadora que permite tratar doenças proctológicas de forma indolor

Uma nova técnica permite tratar doenças do foro proctológico com uma recuperação rápida, quase sem incisão ou remoção de tecidos e de forma completamente indolor. Um dos pioneiros a utilizar este procedimento em Portugal é Eduardo Xavier, médico cirurgião há mais de três décadas, que se dedica à especialidade da proctologia, cujo objetivo é estudar e tratar afeções do reto e do ânus.

É nesta especialidade que se inclui o tratamento das hemorroidas, doença que afeta a qualidade de vida, causa grande sofrimento e pode levar à incapacidade do utente; das fístolas anais, ou seja, doenças crónicas que se iniciam dentro do reto ou do canal anal terminando em um ou mais orifícios na pele junto do ânus; e do sinus pilodinal, doença frequente sobretudo em utentes do sexo masculino, e com idades mais jovens.

Em entrevista ao CM, o médico cirurgião explica que a técnica consiste na aplicação de um laser desenvolvido pela empresa israelita NeoLaser, em Portugal distribuído pela DermWorks, que oferece aos doentes um tratamento inovador da doença hemorroidária.