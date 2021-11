O frio pode ser uma ameaça para a sua pele. Saiba como se proteger

O frio está de volta e com ele chegam as constipações e não só. As descidas da temperatura para além de serem uma arma contra o sistema imunitário, podem também provocar lesões cutâneas. O frio é uma ameaça à nossa pele e é importante saber como nos podemos prevenir.Em entrevista ao CM, o dermatologista Luís Uva, falou sobre os impactos que as temperaturas mais baixas têm na nossa pele e como podemos proteger "o maior órgão do corpo" nesta altura mais fria.