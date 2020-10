Presidente Marcelo garante que há vacinas contra a gripe para todos

O Presidente da República tomou esta segunda-feira a vacina contra a gripe para “dar o exemplo”. Acompanhado da ministra da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu ter recebido da governante garantias de que não faltarão vacinas para quem pretender tomar.









“Aquilo que me foi dito [pela ministra] é que até à primeira semana de dezembro, a partir deste momento, e durante o mês de novembro, progressivamente, todos os que queiram vacinar-se irão vacinar-se - ou em estruturas como esta, ou nas juntas de freguesia, ou em farmácias comunitárias”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo lançou apelo: “Venham vacinar-se o mais rápido que possam”

O Presidente apelou à vacinação. “Aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer venham o mais rápido que possam”, afirmou, já depois de se ter vacinado na Unidade de Saúde Familiar Descobertas, em Lisboa.





A ministra Marta Temido lembrou que este ano o SNS tem “cerca de dois milhões de vacinas”, num reforço de 34%, tendo já “disponibilizado 775 mil doses” até sexta-feira passada. A ministra explicou que esta segunda-feira começou a segunda fase de vacinação para pessoas de risco e maiores de 65 anos. A primeira fase teve início em setembro para grávidas, profissionais de saúde e profissionais e utentes de lares de idosos. Apesar das garantias do Governo, as farmácias continuam a queixar-se.



“Chegaram apenas 20% das vacinas encomendadas. Não chegam para satisfazer nem sequer os pedidos de reserva”, disse ao CM a farmacêutica Vera Nogueiro, em Bragança. Alguns fornecedores apontam o final de novembro para conseguirem entregar todas as vacinas pedidas.

Ministra informou Marcelo sobre possíveis cenários



Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Marta Temido numa reunião de 90 minutos. A ministra da Saúde diz ter transmitido ao Presidente “informação mais de pormenor sobre a situação epidemiológica” e possíveis “cenários”, sem precisar quais são.