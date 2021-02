Sente que está a cair quando está prestes a adormecer? Especialista do sono explica porquê

Rafael Pelayo, u

o Stanford Sleep Medicine Center, nos Estados Unidos, nomeia essa sensação como "idiota hipnótico" o garante que é um acontecimento normal. A justificação resume-se à privação do sono.

Sabe aquela sensação de queda quando estamos prestes a entrar no sono profundo que muitas vezes nos acorda, ou a quem estiver a dormir ao nosso lado, devido ao solavanco?A maioria das pessoas já deve ter experienciado essa sensação, mas a questão é por que é que o nosso corpo faz isso.m especialista do sono d

Quando esse espasmo acontece, é um sinal de que o corpo fará a transição direta do estágio um do sono para o REM (o estágio final) quando precisa de descansar, em vez de passar por vários estágios do sono. De acordo com o especialista, os maus hábitos de sono levam a esta transição direta sentindo então aquela "queda".



Raphael acrescentou que quando nos obrigamos a ficar acordados, partes do nosso sistema nervoso vão dormir e a falta de controlo sobre os nossos músculos enquanto dormimos é o motivo de os nossos membros se contorcerem.



Cerca de 70% da população já sentiu esses espasmos ao adormecer.



De uma forma mais simples, o espasmo acontece quando o corpo se move através dos diferentes estágios do sono conhecidos como ciclos de sono.