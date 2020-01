"Substâncias são reconhecidamente carcinogénicas": Incensos e velas provocam cancro

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) analisou diversos incensos e velas aromáticas disponíveis no mercado e todos chumbaram na avaliação devido à presença de contaminantes químicos. A Deco pediu à Associação de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para retirar do mercado todos os produtos testados e informou a Direção-Geral da Saúde sobre a situação."São uma mescla de substâncias irritantes para olhos, nariz e vias respiratórias; algumas são reconhecidamente carcinogénicas e outras, pelo menos, suspeitas", explicou a Deco, que detetou "substâncias altamente perigosas" como "acetaldeído, acetona, acroleína, benzeno, etilbenzeno, formaldeído, monóxido de carbono, naftaleno e outros compostos orgânicos voláteis".Em comparação com análises realizadas há sete anos aos incensos e velas, a Deco garante que os resultados "continuam a ser assustadores". Segundo a associação, os grupos parlamentares foram avisados há sete anos para o problema, mas ainda não criaram legislação sobre os valores máximos permitidos, que já foram fixados pela Comissão Internacional de Normalização.A Deco aponta ainda a rotulagem enganosa, com palavras como "natural" e "purificante", e sublinha que são "produtos comprovadamente perigosos".