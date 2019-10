Tem olheiras? Falta de visão pode acentuar problema

É certo que as olheiras não são consideradas um problema de saúde, mas representam "uma alteração inestética e causadora de grande perturbação" para muitas pessoas.Entre os vários fatores que podem estar por detrás do seu aparecimento encontra-se até a falta de visão."Recentemente, foi observado que nas pacientes com falta de visão e que não usam meios de correção, como óculos ou lentes de contacto, este problema pode ser mais acentuado, graças ao esforço acrescido dos músculos da região periorbitária", explica aoAna Silva Guerra, cirurgiã plástica.Além disso, as olheiras podem também ser causadas por excesso de pigmento cutâneo, fragilidade vascular, alergias, anemia, stress, má higiene do sono e pela flacidez decorrente do envelhecimento. Há ainda "uma clara tendência familiar", destaca Ana Silva Guerra.Há uma regra de ouro na maquilhagem: a hidratação. "Uma pele seca não vai ‘agarrar’ tão bem o produto", explica aoAna Roma, maquilhadora profissional.A seguir, entram os jogos de cores: as olheiras mais escuras e fundas podem ser disfarçadas com um corretor de cor vermelha ou alaranjada, antes da base.Deve ser usado apenas o produto suficiente para cobrir a área, esbatendo sem o arrastar. Após o corretor de cor, deve ser aplicada a base do tom da pele e, por cima, um corretor um pouco mais claro do que a base, para iluminar a zona das olheiras.O tratamento às olheiras deve ser individualizado e pode passar por técnicas não cirúrgicas, com ácido hialurónico, e cirúrgicas, como o autoenxerto de gordura.Ana Silva Guerra, cirurgiã plástica na Clínica ASGAna Silva Guerra – Os problemas alérgicos, que desencadeiam uma hiperpigmentação inflamatória reativa, a anemia, o stress, a má higiene do sono e a algumas doenças da tiroide podem estar na base das olheiras. Mas, normalmente, a causa é uma associação de fatores.– As olheiras, tal como qualquer traço do rosto de um indivíduo, são únicas e específicas para cada um.– As alergias são a principal causa do aparecimento de olheiras nas crianças.