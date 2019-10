As mães que não gostam dos filhos

Foram 40 horas de conversa com sete mulheres e um homem. Contaram, em tons vários, como as suas mães lhes trouxeram insegurança, instabilidade e mágoa na idade adulta. Estes relatos provam que as relações com as mães não são sempre o que julgamos. No livro Mãe, porque não gostas de mim? Histórias de Filhos que Nunca se Sentiram Amados, de Lucília Galha, jornalista da SÁBADO, desconstrói a visão romântica da maternidade através de testemunhos em que as mães oprimem e manifestam o seu desafecto pelos filhos. "Demorei cerca de 12 meses a encontrar estas histórias e nenhum dos casos quis dar a sua identidade, porque, apesar de serem já adultos, e nalgumas situações, as mães até já nem estarem vivas, a mágoa é muito grande. Assim como algum sentimento de culpa", conta a jornalista. Leia dois excertos do livro.V. F. – 12 de outubro de 1961A família estava sentada à mesa e a discussão tinha a ver com comida. Eu disse à minha mãe: ‘Faz um esforço. Se eu faço isso, é porque gosto de ti.’ A resposta dela foi seca e extremamente dura: ‘Mas eu não gosto de ti, nunca gostei.’ A minha empregada ficou parada no meio da cozinha. Eu olhei para o meu filho e a conversa ficou por ali.Nunca tive coragem de lhe perguntar porque é que ela não gosta de mim. E tenho plena noção de que ela neste momento só me atura porque sabe que, fisicamente, está dependente de mim. Sempre me senti um estorvo na vida da minha mãe, talvez porque a relação dela com o meu pai não era boa e porque ela fez sempre questão de me dizer que só o aguentara por minha causa.Não quero que ela me diga porque é que não gosta de mim, porque tenho receio de ouvir o que ela tem para me dizer. A sensação que tenho é de que nunca fui desejada. Lembro-me de que uma vez, quando eu era ainda muito nova, ela suspeitou de que estava grávida. Foi com uma amiga fazer um teste à farmácia. Eu estava radiante por ter um irmão, mas não se concretizou. Ouvia-a dizer: ‘Não quero passar por aquilo que passei.’ O que foi, não sei. Nem vale a pena saber, porque de certeza que não vai trazer-me nada de bom.Há uma coisa que é estranha, mas que eu também nunca perguntei. Não tenho fotografias da minha infância. Tenho uma da altura em que comecei a sentar-me, com poucos meses, rodeada de almofadas, outra nas escadas da escola onde a minha mãe trabalhava, duas fotografias no Carnaval em que estou vestida de princesa e uma fotografia tirada depois do Natal numa casa de fotografias, com uma boneca ao colo. Não tenho mais.Eu não preciso da minha mãe, nem financeiramente, nem da sua presença. Felizmente, como ela se deita cedo, depois disso eu respiro. Mas claro que gosto dela, é a minha mãe. Há uma coisa que me apavora: sei que, um dia, ela vai morrer, e eu não quero é que ela morra cá em casa. Não me apoquenta a separação, só tenho medo de a encontrar morta ou de ela me morrer nos braços. Mas isso seria com ela ou com outra pessoa qualquer; não é por ser a minha mãe. Preocupo-me, mas admito que a morte dela poderá ser um alívio, porque também desejo fazer a minha vida e sinto que ela me priva completamente.Tenho momentos de serenidade, chego a casa e meto-me na cozinha. Ela fica na sala. Quando vou para a sala, ela está a ver televisão e eu estou no computador. Não conversamos, não há momentos de partilha nem ela se mostra interessada em proporcioná-los.Entramos constantemente em conflito, mas eu agora já não me calo, corto a direito e ela cala-se. Houve uma altura em que ela dava murros no sofá, a dizer que queria voltar para casa dela.Gostava de ter estudado Psicologia, para perceber melhor algumas coisas. Vou tirando as minhas conclusões, nunca tive ajuda psicológica. Fui passando por tudo, mais ou menos sozinha, e dando a volta. Talvez por ser uma pessoa extrovertida e brincalhona, arranjo sempre qualquer coisa para me entreter e distrair a cabeça. Mas costumo dizer que qualquer dia caio.O Facebook foi a forma que encontrei de não me sentir tão sozinha, refugio-me ali. Tenho encontrado inúmeras pessoas da família através da Internet e sabido de histórias que a minha mãe nunca me contou. Descendo de uma família de judeus, somos mais de seis mil. Parece que o meu trisavô tinha duas famílias. Vivia inicialmente no Sul da Península Ibérica e era casado com uma senhora também judia. Tinha uma série de filhos desse casamento. A certa altura conheceu uma portuguesa. Não sei se chegou a casar com ela, mas criou uma nova família. Era comerciante. Nunca me passou pela cabeça que um dia viesse a descobrir tudo isto pelo Facebook.Prefiro estar acompanhada, não gosto de estar sozinha. É muito doloroso. Sempre quis ter um irmão, porque acho que existe uma cumplicidade muito grande entre irmãos. Vejo isso nos meus filhos. Tenho dois rapazes, com quatro anos de diferença. O mais velho nasceu em 1984. Sinto que eles são a minha protecção incondicional. Querem que eu seja feliz e que esteja bem, apercebem-se de que quando estou chateada com alguma coisa, e têm sempre aquele carinho e aquele abraço que não sinto da parte da minha mãe. A minha mãe enterra-me, os meus filhos puxam-me para cima."K. – 11 de setembro de 1976O momento de viragem foi o púcaro. Faço anos em Setembro, ia entrar para o 1º ano do segundo ciclo e a minha mãe ofereceu-me um púcaro. Fiquei a olhar e a pensar: ‘Porque é que ela me ofereceu um púcaro?’ Ela disse-me: ‘A partir de agora, fazes o teu pequeno-almoço.’ Tive de tornar-me num adulto.Acho que no início, nos meus primeiros anos de idade, houve uma tentativa genuína da parte dela de ser minha mãe. Quando nasci, a minha avó materna arranjou-lhe um emprego e ela começou a trabalhar para pagar as contas. O meu pai batia na minha mãe. Tenho breves memórias de ele gritar com ela, enquanto eu estava ao colo, e roubava-lhe dinheiro para a droga. Até que ela se fartou e saiu de casa. Tinha apenas três ou quatro anos quando saí da capital, com a minha mãe e o meu padrasto, para ir viver para uma aldeia mais a sul do país. O meu padrasto era uma pessoa mais ou menos normal, não batia na minha mãe e, quando havia discussões, ele preferia sair de casa.A minha mãe começou a preparar-me para ser completamente autónomo antes de o meu irmão nascer. Lembro-me de ela ter uma conversa comigo: disse-me que a relação entre eles não estava bem, que o meu padrasto queria ter um filho e que ela, embora não quisesse, iria ter um bebé para salvar o casamento. Penso que há assuntos que os pais não devem discutir com os filhos, e há coisas que os filhos não devem saber, como o que se passa na vida sexual dos pais (ela tinha 19 anos quando eu nasci e lembro-me de me falar sobre os apetites sexuais do meu pai), ou se a mãe só está numa relação porque ele paga as contas.A partir dos dez anos, comecei a fazer tudo: desde cozinhar, a saber coser ou lavar a roupa, sem supervisão. Punha o despertador, levantava-me, fazia o meu pequeno-almoço e seguia para a escola. A certa altura, desisti de usar o esquentador, porque me explodiu na cara mais do que uma vez. [...] Também não usava o fogão e passei a tomar banho de água fria (logo às seis da manhã) e a beber o leite gelado. No primeiro dia de escola, perdi o autocarro, a minha mãe não quis saber e mandou-me pedir boleia à mãe de um amigo.Sem saber se ela estava em casa, ou não, deixou-me na rua em pleno Inverno e a chover. Só havia um autocarro de manhã e outro à noite, e o percurso até à escola eram 18 quilómetros. Às vezes, eu pedia boleia a estranhos, noutras vinha a pé. Demorava algumas horas, mas felizmente tinha a sorte de apanhar boleia em alguma parte do trajeto. [...]À medida que fui crescendo, fui-me apercebendo da falta de afeto. A minha mãe não se levantava de manhã para me fazer o pequeno-almoço e eu via as mães dos meus amigos a acordarem-nos e a vestirem-nos. Além disso, era-me imposta uma política de silêncio: tudo o que acontecia em casa ficava em casa. [...] Houve uma coisa que me traumatizou profundamente. Dormi com frio durante muitos anos porque a minha mãe achava que roupa a mais na cama me fazia mal. Em pleno Inverno, só tinha direito a um lençol e a duas mantas finas de algodão, para não ter muito peso em cima do corpo e (alegadamente) prejudicar o meu desenvolvimento. Quando me queixava do frio, ela dizia: ‘Estica-te para activares a circulação que já aqueces.’ Chocava-me ainda mais porque a minha mãe tinha um edredão na cama dela. Já mais velho, fui a um armário e tirei um saco-cama e, durante muito tempo, dormi dentro de um saco-cama.A minha mãe fez de mim uma espécie de projeto de Super-Homem: eu tinha de saber fazer tudo e da maneira que ela achava que devia ser feito. Havia uma posição correcta para eu dormir (todo direito, de barriga para cima e com uma almofada que não podia ser muito alta por causa da coluna), para andar (com os pés paralelos), para lavar os dentes, para limpar o rabo, para tomar banho, até para falar. Tinha de falar sempre baixo e esse é hoje um dos meus problemas: não tenho um meio-tom. Falo muito baixo e, quando levanto a voz, toda a gente fica sobressaltada. Porque quando abro a boca, tenho uma voz mesmo muito alta. [...] Quando era mais pequeno, ia chorar para o meu quarto. Sentia muita angústia e muito desespero. [...] Uma criança não manda no que sente; eu só tinha a minha mãe e a minha mãe dizia-me que eu nunca devia ter nascido."