As mães também precisam de atenção

Os livros, o Google, as redes sociais: basta uma breve pesquisa para encontrar artigos científicos, recomendações médicas, conselhos, fotos. Por isso é tão fácil sermos enganados – e acharmos que sabemos tudo. Alexandra Sacks, psiquiatra reprodutiva, explica: "Na era da tecnologia há uma ilusão de que podemos ter todo o controlo: que podemos controlar a saúde com exercício e alimentação, que podemos controlar a maternidade ao ler os livros certos. Temos a ilusão de que a perfeição é possível."

Mas depois a realidade atravessa­-se no nosso caminho – assim como as noites mal passadas, as mudanças de humor, a frustração. E surge a pergunta: porque é que não me sinto mais feliz? A especialista norte-americana quer trazer as imperfeições para o centro da conversa e mostrar que existe algo entre a maternidade cor-de-rosa e a depressão pós-parto: é a experiência que grande parte das mulheres vive, uma mistura entre o bom e o mau. É preciso acabar com secretismos, diz: "Há muito a ideia de que só pessoas más têm pensamentos maus sobre a maternidade. E as pessoas ficam assustadas: pensam se poderão fazer mal ao seu bebé. Mas não é verdade que os sentimentos magoem alguém, são só sentimentos. Quando consegues senti-los e tens permissão para falar sobre eles, ganhas perspectiva e podes escolher ser mais amável nas tuas acções."

Durante anos, explica, criou-se um mito de que o estado de graça não permitia ansiedades nem depressões. Mas os estudos provaram o contrário: "As mudanças hormonais durante a gravidez e o pós­-parto tendem a aumentar o stress e não a diminui-lo." Estas conclusões levaram a dar mais atenção à saúde mental da mãe – e assim surgiu a área da psiquiatria reprodutiva. "Há muito escrito sobre bebés porque, realmente, eles são complexos. Historicamente, a mãe tornou-se invisível. O meu trabalho é estudá-la."

O que ninguém te conta

Alexandra atende todo o tipo de mães: com e sem depressão, preocupadas, frustradas, tristes. Mas foi nos últimos anos que se apercebeu que estava a receber muitas mães confusas. Estavam preocupadas com os seus sentimentos em relação à maternidade: queriam saber se tinham depressão pós-parto. "Tinham questões sobre o que seria ou não normal. Perguntavam-se porque as coisas não eram mais fáceis e felizes." Ficavam aliviadas quando ela lhes explicava que fazia parte do processo e que só tinham de encontrar um equilíbrio. Alexandra acredita que não sofriam de depressão – só tinham expectativas desfasadas da realidade. E parte da culpa, aponta, pode ser das redes sociais, como o Instagram, que permitem a divulgação de uma perfeição que não existe. Por isso criou um perfil (@alexandrasacksmd) para combater estas ideias, com mensagens e ilustrações improváveis. "Nós amamos os nossos bebés mas nem sempre gostamos deles", diz um dos posts.

A maternidade nem sempre é depressão mas é uma transformação drástica – e a especialista precisava de lhe dar um nome. "Matrescência" soa a palavrão? Não é mais do que a junção de "maternidade" e "adolescência" e pretende mostrar como as fases têm pontos em comum. "Há mudanças tanto biológicas como psicológicas e sociais." A psiquiatra lembra que a palavra não é nova – foi registada nos anos 70 pela antropologista Dana Raphael – mas defende que agora é uma oportunidade para a resgatar (foi o tema da sua TED Talk, em Agosto deste ano, que já tem mais de um milhão de visualizações).

Já escreveu um livro, uma espécie de manual –What No One Tells You: A Guide to Your Emotions from Pregnancy to Motherhood (ou o que ninguém te conta: um guia para as tuas emoções da gravidez à maternidade) –, um trabalho a quatro mãos com a também psiquiatra Catherine Birndorf. Cada capítulo é dedicado a um trimestre da gravidez e juntaram um quarto para abordar os primeiros meses de vida do bebé e um último para explicar o que é, afinal, a depressão pós-parto: "Esclarecemos o que é, como é tratada, e como é diferente da experiência da matrescência."

Ainda inclui dicas práticas para sobreviver à fase de transformação. Algo tão simples como colocar um recado na porta do frigorífico com uma lista de favoritos, como ler ou ir ao cinema: "Quando te estás a sentir esgotada pela maternidade podes olhar para a lista e perceber como te reconectar com o teu velho eu. Vai-te lembrar que cuidares de ti é essencial para manteres a sanidade mental."