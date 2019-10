As perguntas que o vão deixar apaixonado

Quatro minutos, 240 segundos, a olhar nos olhos de uma pessoa que não conhece parece, no mínimo, penoso. Se juntar a isso 36 perguntas que incluem detalhes pessoais, como a sua pior memória ou a maior conquista, estamos perante o cenário mais constrangedor da vida moderna. E se no fim desse encontro saísse apaixonado? Esta experiência de Psicologia existiu mesmo. E melhor: resultou. Bem, pelo menos duas vezes. Agora o famoso estudo foi transformado em romance. "Acho que este questionário de Psicologia pode aumentar o amor se estivermos perante um estranho com quem tivemos um click. Não acho que as perguntas sejam uma poção de amor", diz Vicki Grant, autora de 36 Perguntas que Me Fizeram Gostar de Ti.Mas voltemos ao estudo. Em 1997, Arthur Aron, da Universidade do Estado de Nova Iorque, queria criar um guião que permitisse estabelecer intimidade entre estranhos. Como explicou à Psychology Today, Elaine N. Aron (sua mulher e psicóloga): "Precisávamos de um método que criasse proximidade entre estranhos no laboratório, assim as pessoas podiam ser usadas em vários estudos diferentes e estas variáveis estavam controladas." Bastavam 45 minutos, só que o estudo The Experimental Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings não foi conclusivo. Ainda assim, pelo caminho, algo extraordinário aconteceu: um dos casais apaixonou-se e casou-se. Estava criado o mito.Como é que chegou aos dias de hoje? Graças à jornalista do The New York Times, Mandy Len Catron que resolveu experimentá-lo. O artigo Para Se Apaixonar por Alguém, Faça Isto, na coluna Modern Love, propagou-se nas redes sociais e fez com que vários jornais – como o The Guardian – tentassem o famoso questionário. Não tiveram tanta sorte como Mandy, que, de facto, se apaixonou.Foi no meio deste frenesim que Vicki Grant, casada há 30 anos e com três filhos crescidos, decidiu escrever o romance. "Não sou psicóloga, acho que só tive uma cadeira na faculdade. Mas assim que vi as notícias, achei que dava um bom livro", explica por telefone.Vicki Grant confessa que apesar de ter lido o estudo – até contactou o autor para pedir autorização – nunca o fez com ninguém, nem com o marido. "Não quero saber o que ele responderia ou como ele reagiria às minhas respostas", diz, entre gargalhadas. "Há questões difíceis como a da memória mais terrível."Autora de 14 livros, formada em publicidade e especialista em literatura juvenil, diz que ficou com vontade de perceber como seria responder a este guião no tempo das redes sociais. Criou Paul e Hildy, dois jovens à procura de coisas diferentes, mas que se vêem fechados numa sala a partilhar a intimidade. "Hoje é mais difícil as pessoas apaixonarem-se, parece que estão numa bolha", diz. Apesar de não serem a chave para esse problema, Vicki acredita que nas 36 perguntas estão resumidas as várias fases do enamoramento. "No início achei as perguntas estranhas, como a 5ª – Quando é que cantou para si da última vez? Depois percebi. Ele primeiro tem questões que são as de conversa de circunstância, depois as que têm potencial de flirt, e a seguir entram as que te obrigam a revelar algo sobre ti próprio, algo de que te envergonhes. É fantástico." Faz apenas uma crítica: "A pergunta 37 devia ser sobre que tipo de relação procuram, porque e se um se apaixona e quer um namoro sério e o outro só quer uma curte?"Desafiámos dois psicólogos a analisarem o estudo e a criarem um conjunto de perguntas. "O questionário de Aron permite explorar, em várias dimensões da vida, o passado, o presente e o futuro, os valores, os comportamentos, os pensamentos, entre muitos outros fatores que podem potenciar a identificação, assim como a admiração da diferença. Assim, as pessoas não entram às cegas numa relação", diz o terapeuta de casal Tiago Sá Balão. E acrescenta: "Cada vez mais aumentam os relacionamentos através de websites, redes sociais, com o intuito de proporcionar encontros, como o português Felizes.pt, e as perguntas certas têm o papel de abrir caminhos."Rita Fonseca de Castro acredita que o questionário pode facilitar a escolha de um parceiro mais acertado, mas ressalva: "Este interesse inicial terá de ser confirmado na convivência e na vida real, nos desafios quotidianos – sejam eles positivos ou negativos." O que torna este guia especial? A terapeuta familiar deixa uma pista: a intimidade. "Em relações em que falte a intimidade emocional haverá lacunas ao nível da confiança, da comunicação e da expressão de emoções, pelo que dificilmente conduzirão a níveis adequados de satisfação conjugal."1- Se avançar para uma relação amorosa, considerando-a única, o que poderá levar para ela de especial e positivo?2- Quais são as rotinas que considera importantes criar e manter numa relação amorosa?3 - Quer entrar inteiro(a) na relação e procurar adicionar o que a outra pessoa tem para lhe dar ou quer que a outra (a) complete?4 - Quais são os medos que transportará para a relação amorosa e de que modo conseguirá geri-los ou eliminá-los?5 - Qual é a importância ou o papel do (bom) humor nos seus relacionamentos amorosos? Há algum tema em que não haja espaço para humor?6 - Qual a sua abertura e o tempo de dedicação à afectividade e às fantasias na relação com o outro amoroso?7 - Qual é a sua capacidade de comunicar de forma assertiva dentro da relação?8 - Qual é a sua capacidade para se focar nos aspectos positivos da sua relação amorosa?9 - Perante as dificuldades ou problemas que possam surgir na relação, quais são as melhores práticas a serem adoptadas por ambos?10 - Está disposto(a) a perder algum espaço da sua individualidade para trabalhar em prol da sua relação?11 - Quais são as regras que pode criar para o uso equilibrado das tecnologias, em função do tempo de que necessita para estar de corpo e alma com o outro?12 - O que não tolera no outro elemento da sua relação? É capaz de não julgar?1 - Quais é que considera serem as suas principais influências relacionais?2 - O que é que considera serem diferenças conciliáveis e impossíveis de superar num casal? No mesmo âmbito, que mudanças é que acha legítimo pedir que o outro faça por si e/ou pela relação? O que é que mudaria e o que é que nunca mudaria?3 - O que é que deve ser feito, e com que frequência, para alimentar uma relação conjugal?4 - Que importância atribui à vida sexual numa relação?5 - Que dificuldades já enfrentou e/ou imagina que possa vir a enfrentar na comunicação com um parceiro?6 - Como é a sua relação com o seu mundo emocional? Considera que existem emoções que não devam ser partilhadas? Quais e porquê?7 - Que importância dá ao tempo individual, de casal e ao passado com filhos? Que prioridade/importância atribui a cada um?8 - De que é que não prescinde estando numa relação? Como é que considera que se podem conciliar relações sociais/de amizade com a vida de casal?9 - Que significado é que o dinheiro tem para si? Em que é que nunca o gastaria?10 - Como é que se imagina daqui a 20 anos?