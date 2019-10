Bebés ou pré-adolescentes: Quem causa maior stress aos pais?

Se tem um bebé que ainda acorda de três em três horas durante a noite e acha que atingiu o nível de cansaço que consegue suportar, temos más notícias. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, que analisou o bem-estar de 2.200 mães de crianças e adolescentes, o pior está para vir.



Os cientistas da Universidade Estatal do Arizona avaliaram a saúde, o estilo de paternidade e as perceções que as mães têm dos seus filhos e concluíram que aquelas que cuidam de pré-adolescentes, entre os 11 e os 12 anos, são as que mais sofrem de stress e de depressão.





"Os seus filhos estão a passar por tantas mudanças ao mesmo tempo – a puberdade, hormonas aos saltos, mudanças no corpo, desejo de quererem ser populares, testar limites (como drogas, álcool e sexo) – enquanto estão a tentar separar-se dos pais e a estabelecer a sua independência", explicou a professora de Psicologia Suniya Luthar, uma das autoras do estudo.Estes desafios perturbam os progenitores. "Tudo isto se junta numa ‘tempestade perfeita’, que deixa os pais confusos e desnorteados sobre a melhor forma de ser um bom pai perante situações muito complicadas."

E as mães continuam a ser as que mais sofrem. "Na maior parte das vezes, as mães são o cuidador principal, o que significa que são, geralmente, as primeiras a lidar com os problemas vividos pelos filhos", explicou a professora de Psicologia.

Mas não desespere. Para fazer face às conclusões do estudo, os cientistas estão a preparar um programa de intervenção para prestar apoio não só a recém-mamãs, mas também às mães de pré-adolescentes.