Com abraços virtuais para diminuir a solidão. O Natal aos olhos do psicólogo Paulo Sargento

Este ano o Mundo prepara-se para viver um Natal diferente. A época que costuma ser de calor familiar e muita convivência promete neste ano atípico ser vivido com um distanciamento raro.



A pandemia de Covid-19 veio trazer novas formas de nos relacionarmos com os outros e, acima de tudo, um cuidado redobrado com aqueles que nos são mais próximos. A possibilidade de infetar os mais vulneráveis e os mais idosos obriga a um maior distanciamento.







O Natal aos olhos do psicólogo Paulo Sargento

"Apesar de todas as cambiantes observadas no período natalício (talvez mais consumista e plástico e, portanto, menos "genuíno" na tradição), a matriz fortemente católica continua a forjá-lo como um tempo de reunião familiar e de alguma abastança partilhada. Os contactos familiares entre gerações encontram, neste período, um expoente máximo daquilo que podemos designar por "Família". Aliás, para o comum dos cidadãos que comungam da matriz referida, o Natal é a Festa da Família. De que família? Não só da nuclear (pai, mãe, filhos), mas, sobretudo, daquela que a entende como um continuum temporal alargado: avós, netos, primos, tios, etc., etc., etc. É compreensível o impacto emocional que a Pandemia traz, em especial, à época que se aproxima. O alargamento familiar e o encontro de gerações estão comprometidos. Ou seja, aquilo que, para muitos avós e netos, primos e tios, constituía um momento único está condenado a não acontecer, ou a acontecer de forma diferente.

Desde o início da Pandemia que a ideia de estarmos afastados de quem gostamos está presente e é particularmente dolorosa; em particular, os avós e os netos têm constituído as díades familiares mais "sacrificadas" por este injusto tempo que condenou à "extrema" vulnerabilidade os mais idosos. Há muitas décadas, tínhamos as cartas pelo correio (para quem sabia ler e escrever) e podíamos "ler"; depois, graças ao telefone, para quem os tinha também, já nos podíamos "ouvir"; hoje, com os meios de comunicação online bidirecionais (redes sociais, por exemplo), para que os tenha também, já nos podemos "ler", "ouvir", "falar" e "ver". O que falta? Tocar, abraçar, beijar! Pois, nem só de palavras e imagens vive o afeto. Estamos, simultâneamente, melhor do que já estivemos e pior do que gostávamos de estar."