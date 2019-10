Como ajudar o seu filho a ultrapassar um desgosto amoroso

Os exames do 12º ano estavam quase a chegar e Joana preparava-se para mais uma tarde a ajudar o namorado a estudar português. Assim que chegou a casa dele nem teve tempo de tirar os livros da mochila, para ouvir a bomba: ele queria acabar tudo. Disse que discutiam demasiado e já não queria mais estar com ela. Joana saiu a correr, sentou-se à porta da casa dele e ligou à mãe a implorar que a fosse buscar.A partir desse momento a vida dela mudou, bem como a da mãe, Filomena. Joana emagreceu, chorava constantemente, fechava -se no quarto, não queria comer, tomar banho, sair de casa ou sequer dormir, conta Filomena. A filha tinha 17 anos e achava que a felicidade terminara ali. A mãe inscreveu-a num ginásio para a distrair, mas não resultou. Chegaram os exames e ela não tinha conseguido estudar. Acabou por chumbar. A mãe tentava ajudá-la dizendo: "A vida não acabou", "Tens de seguir em frente" ou "És muito nova para tanto sofrimento". Nada resultava. Como não saía com amigas, a mãe assumiu o papel de confidente. "No início, não ouvia ninguém, mas eu batalhei muito para que ela reagisse e consegui que ela levantasse a cabeça e seguisse em frente", conta Filomena.Nestas situações, o papel dos pais é muito importante, referem os especialistas. "Devem ser o ombro para o filho chorar. Mas não devem abdicar de ser os educadores. É um momento para ajudar o filho a perceber como é que se lida com rupturas", diz Ana Vasconcelos. A pedopsiquiatra refere ainda que o mais provável é que os namoros na adolescência acabem, mas que isso não deve ser assunto antes de acontecer. "Os pais não podem desvalorizar a relação, isso só fará com que o filho deixe de partilhar os seus problemas", explica.No caso de João, foi a mãe, Maria, com quem sempre teve uma relação próxima, que o ajudou a superar o fim de um namoro que começou aos 16 anos. Para ficar próximo da namorada, até abdicou do sonho de jogar futebol na Noruega. Ao fim de quatro meses, regressou. Mas depois de festejarem o terceiro ano de namoro, ela acabou tudo. Sem motivo aparente.Maria não se apercebeu logo da gravidade da situação. Como o filho sempre foi muito caseiro, era normal fechar-se no quarto. Mas um dia, quando o levou à escola, João sentiu-se mal. Chorava sem parar e só dizia que não queria ir. Assustada, a mãe levou-o ao hospital. O médico que o viu disse-lhe que devia procurar um psicólogo, mas o rapaz recusou. Deixou de dormir e, quando conseguia, acordava a gritar. "O pior foi não compreender o motivo de a relação ter acabado. Tentava acalmá-lo, ele até me ouvia, mas acabava por não ligar", desabafa Maria.Sofria muito ao ver as fotografias da ex-namorada, até que a mãe se viu obrigada a escondê-las. As coisas foram melhorando, mas a grande ajuda foram os amigos. A terapeuta familiar Catarina Mexia acredita que o melhor a fazer em situações como esta é levar o jovem o quanto antes a um profissional de saúde para que seja avaliado. No caso de não quererem, deve mobilizar-se a rede de amigos. "Em qualquer faixa etária, uma rede social de apoio é a melhor prevenção para uma situação depressiva." É que, explica Catarina Mexia, os namoros entre adolescentes são caracterizados por um envolvimento impulsivo, repleto de paixão e romance e os pais acabam por valorizar mais o bem-estar emocional e físico dos filhos – prevenindo doenças sexualmente transmissíveis ou uma gravidez indesejada – do que as consequências dos rompimentos destas relações. O que fazer? Estar atento e disponível.Vasco também ficou de coração partido quando a namorada terminou de um dia para o outro a relação de quase seis anos. Ele tinha 21 anos e deixou de dormir e de querer comer. Estava no terceiro ano da faculdade e não conseguia pegar nos livros para fazer os exames. A preocupação levou a mãe a Lisboa, onde o filho estudava. Ela foi o seu grande apoio e ficou com ele duas semanas. O jovem teve várias crises de pânico, por isso a mãe levou-o a um psicólogo que o encaminhou para um psiquiatra para ser medicado. Foi melhorando e passou a todos os exames, mas a revolta continuou: "Estava muito em baixo e revoltado, quando percebeu que não tinha vivido completamente a adolescência", recorda a mãe.Um dos conselhos das especialistas aos pais é que devem partilhar as suas próprias experiências amorosas para ajudar os filhos a compreenderem estas situações. "É bom falar disso até para eles perceberem que a qualidade das relações amorosas vai variando com a idade", explica Ana Vasconcelos. Além disso, aponta que é importante aprender a lidar com a perda. "A nossa sociedade parece que não quer que as pessoas tenham desgostos, quer logo neutralizá-los, mas se não tivermos desgostos não temos criatividade para ultrapassar os desafios."João, Vasco e Maria são nomes fictícios.