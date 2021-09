Dermatite atópica: a doença que afeta 25% das crianças em Portugal

A dermatite atópica (DA), também conhecida como eczema, é "a doença crónica inflamatória da pele mais comum e atinge cerca de 4,4 % da população europeia", explicou Joana Camilo, presidente da ADERMAP (Associação Dermatite Atópica Portugal) ao Viver com Saúde.É uma condição sem cura que se manifesta através de "lesões secas, descamativas, com vermelhidão e feridas, que podem surgir em qualquer parte do corpo, e às quais estão associadas uma comichão intensa", continua a especialista em entrevista.