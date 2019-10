É difícil, mas vamos falar dos medos

Era um fim de tarde normal. Os três miúdos estavam no quarto, num caos de brincadeiras quando um deles, de seis anos, na altura, exclamou: "Quero ser um boneco." A explicação veio logo a seguir: "É que os bonecos nunca morrem. Não quero morrer." Seguiu-se a choradeira.O tema foi recorrente durante uns tempos, explica Raquel, mãe de três. "Acho que tudo começou quando um dia passámos por um poster do José Saramago e eu expliquei que era um escritor que já tinha morrido. Não sei porquê, a partir daí, fizeram imensas perguntas." Na cama, naqueles momentos antes de dormir, os três rapazes (gémeos de seis anos e o mais velho de sete anos) chamavam insistentemente os pais: queriam saber porque é que as pessoas morrem, como, quando. "Respondia sempre. Dizia-lhes que as pessoas morrem, sim, mas quando já são muito velhinhas", diz a mãe. Ficavam mais tranquilos.Ao longo dos anos foram manifestando outros receios: de ficar perdidos, de adoecer, de guerras. Mas há muitos outros medos comuns a acrescentar à lista: como o medo da morte, do escuro, de animais ou até o medo do medo. "Há milhares de anos esse tipo de emoções permitiu que não nos extinguíssemos, que nos salvássemos de situações objetivamente perigosas. Mas, hoje, para que é que precisamos delas?" A dúvida é da italiana Barbara Frandino que a SÁBADO entrevistou. A jornalista e escritora de livros infantis é a autora de Que Medo! (Bertrand Editora), uma compilação ilustrada dos medos mais comuns e sugestões para os ultrapassar.No livro, recentemente publicado em português, cada medo é um monstro e até tem direito a nome científico: Pavor Morbum Contrahendi é o medo de ficar doente e foi visto pela última vez "atrás de uma crosta no joelho de um rapazinho de Beja". O humor era fundamental para escrever este livro, explica a autora, que já lidou com crises de pânico. "O que me salvou foi a auto-ironia. Temos de continuar a rir e brincar até em momentos de pânico. O riso é a nossa âncora de salvação."Barbara baseou-se nas suas experiências de infância e nas dos seus filhos e também contou com as opiniões de psicólogos e professores para escrever as histórias. "Fiquei especialmente intrigada por perceber que não há uma diferença entre o medo real e o irracional: a mente e o corpo reagem da mesma maneira." No livro cada medo vem acompanhado por uma história e, finalmente, por táticas para o ultrapassar. Pode ser um exercício de respiração acompanhado de uma contagem decrescente, uma posição para relaxar ou um pensamento positivo, anotado numa folha de papel. Aqui, a autora pede emprestados alguns ensinamentos do ioga (é praticante e professora) para ajudar os miúdos a lidarem com o desconforto emocional e físico que o medo provoca. "Sabes quando o computador fica lento, começam a aparecer mensagens estranhas e depois desliga-se? Fazes reiniciar e tudo fica a trabalhar bem. O ioga ensina mais ou menos a mesma coisa. Desligar, reiniciar e retomar."A psicóloga Isabel Pina concorda: os exercícios de respiração podem ser úteis, mas há mais táticas que os pais podem adoptar: "Podem fazer pequenos teatros em que simulam a criança a vencer o medo ou ler uma história, refletirem em conjunto sobre a veracidade do medo e até podem imaginar, por exemplo, um monstro que afinal é divertido." Há ainda a técnica da aproximação que é útil no caso do medo de animais, diz: "Podem-se promover aproximações graduais sem forçar ou obrigar." Primeiro a criança está no mesmo espaço que o animal, depois propõe-se que se aproxime, aos poucos, sempre celebrando as conquistas.A partir dos 12 meses até aos 5 ou 6 anos de idade o receio de ficar sozinho (da separação dos pais) é comum assim como o medo do escuro que se pode verificar até aos 7 ou 8 anos de idade. Já a partir dos 9 até aos 12 podem surgir medos associados à escola. A cronologia é-nos dada por Isabel Pina. Lembra que os medos podem surgir de várias frentes: de situações vividas ou observadas, de conversas que se ouviram e não só. "Pode ter visto alguém ter uma reação de medo perante uma situação. Estou a pensar nos pais, por exemplo, que por vezes modelam estes comportamentos."Nem sempre os pais lidam bem com os medos dos filhos, lembra a especialista. Se há uns que dão demasiada importância, por um lado, há outros que menosprezam ou ridicularizam e ambas atitudes podem ter efeito indesejado: reforçar os receios. "Imaginemos uma criança com medo do escuro. Para aquele pai ou mãe pode ser uma parvoíce mas, para a criança, o medo que sente é real. É importante ouvi-la falar sobre a sua preocupação, para a partir daí refletirem em conjunto sobre o seu medo." E não, a solução não pode ser a mais fácil que, neste caso, seria ir dormir para a cama dos pais. "Tem de ser ela a ultrapassar a situação."Promover o diálogo é a resposta para os medos – sejam eles quais forem, acredita Isabel Pina. A autora Barbara Frandino ajuda a concluir: "Acho que reconhecer as emoções, dar-lhes um nome, é o primeiro passo para nos tornarmos realmente livres."