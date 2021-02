Histórias para ler aos seus filhos durante o confinamento

Quando nada acontece: Histórias aconchegantes que serenam a mente e ajudam a dormir, de Kathryn Nicolai (Suma) É uma compilação de histórias de embalar que prometem ser boas aliadas na hora de dormir. Sossegam os pensamentos atribulados do dia a dia e apaziguam os medos através de uma narrativa contada sem nome e sem género, onde as personagens evocam de forma doce e serena quatro estações do ano. O cenário? Uma cidade fictícia, como nos sonhos.



Olhar, tocar, sentir, criar, (Jacarandá) É um verdadeiro guia sensorial e melhor amigo dos bebés nos primeiros meses de vida. Está repleto de texturas para ver e explorar, sentir, e imaginar como é o mundo. É perfeito para os primeiros estímulos, e para criar memórias deliciosas entre pais e filhos.



Quando o lápis e a borracha se juntaram, de Karen Killpatrick, Luís O. Ramos, Jr e Gérman Blanco (ilustração) (Jacarandá) Um livro com humor que conta a história improvável, mas doce, de como o lápis e a borracha se tornaram melhores amigos. É que apesar de um "anular" o trabalho do outro, juntos podem criar coisas ainda mais bonitas.

Eu não tenho (muito) medo do escuro, de Anna Milbourne e Daniel Rieley (ilustração) (Jacarandá). Quando o sol se põe e a lua aparece. Este livro é sobre o escuro, que quando se "estica", cobre tudo. E se o escuro pode ser assustador, pode também ser outras coisas - tudo depende de como olhamos para ele.

Boa noite de cada canto do mundo, (ilustrado por Anna Láng), Jacarandá. Neste livro contam-se histórias de embalar de todos os recantos do mundo, para narrar baixinho, na hora de ir dormir, e sonhar com destinos idílicos.

Definitivamente não abras este livro, de Andy Lee e Heath McKenzie (ilustração). É a terceira vez que o autor usa este teaser num livro. Se resultou nas outras, é porque funciona, certo? Esta é uma história que aguça a curiosidade desde o primeiro minuto, e que convida à descoberta.

A minha mala unicórnio (Jacarandá). Não é um livro de histórias, tem o formato de uma mala, e promete entreter as crianças com autocolantes, jogos e atividades divertidas durante horas. Além disso, quem não adora unicórnios?

Isto não é uma selva, de Susanna Isern e Rocio Bonilla (Jacarandá). Quando a protagonista desta história, Paula, começou a dizer não, a sua casa transformou-se numa selva. Sim, daquelas que inclui animais perigosos como lianas, vegetações exóticas e, quem sabe, outros mistérios.

O lobo que encontrou a amizade, de Rachel Bright, Presença. Dos criadores de O Leão Que Temos Cá Dentro, esta é uma história sobre a amizade, que conta como um pequeno lobo, destemido e orgulhoso, se perde da sua matilha. E assim compreende a importância da cumplicidade e da entreajuda.