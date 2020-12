“Se te baterem, bates também”: Especialista discorda e explica o que fazer para ajudar as crianças vítimas de bullying

O bullying é uma preocupação que toma conta dos pais das crianças e jovens. Mas o que deve então fazer se o seu filho lhe disser que está a ser vítima de agressões na escola?



A psicóloga clínica e psicopedagoga Patrícia Tavares, da Acredita - Psicologia e Desenvolvimento, respondeu a várias questões que o vão ajudar a identificar se o seu filho precisa de ajuda, seja vítima ou agressor, e o que pode fazer para o ajudar.

Patrícia Tavares explicou-nos que o bullying não é um problema de agora, mas que são cada vez mais as preocupações em torno desta temática. A psicóloga admite ainda, que este problema tem vindo a agravar-se com o poder da Internet.





Bullying vs cyberbullying

"Sempre existiram estes comportamentos por parte dos pares, mas de há umas décadas para cá que há muito mais investigação sobre o tema e realmente as pessoas da comunidade educativa, as crianças e os próprios pais começaram a ficar mais alerta", começou por dizer, fazendo de imediato a distinção entre o bullying e o cyberbullying, não só relativamente ao seu significado, como aos efeitos nas crianças e jovens.

"O cyberbullying (bullying através das redes sociais) tem ou pode vir a ter todas as restantes vertentes [verbal, sexual e psicológica, menos a agressão física] só que tem uma dimensão maior. Isto é, ainda que o bullying seja um comportamento agressivo perpetuado no tempo, intencional e que tem uma assimetria de poder entre o ‘bully’ e a vítima, o cyberbullying dá outra dimensão, tanto no tempo, como no número de pessoas que consegue atingir. Acaba por ter um impacto nas crianças ou nos jovens, muito maior. Não fica restrito à turma, ao grupo, à escola mas pode ter uma dimensão muito superior", explicou a clínica.

Cyberbullying: A vigilância

Pela sua forma complexa, a psicóloga afirma que é essencial que se criem mecanismos para vigiar as crianças, de maneira a evitar que estas sejam alvo ou mentores de comportamentos desviantes.

"É importante a vigilância. Perceber o tempo que a criança passa na Internet, dialogar sobre os riscos que há na Internet e também perceber aquilo que acontece e se os filhos estão seguros. Muitas vezes os pais não sabem, mas há inclusive programas que permitem que monitorizem o tempo e os conteúdos vistos pelas crianças".





O papel dos pais

"É importante que haja tempo de qualidade" e que se ajudem os filhos

Questionada sobre se os pais dedicam, efetivamente, menos tempo aos filhos atualmente, Patrícia Tavares concorda e acredita ser preciso mudar comportamentos.



"Hoje em dia, o tipo de trabalho que a maioria das pessoas tem e o tempo que não tem com a família, pode levar a que haja uma maior tendência a não estar tempo com os filhos e a não dedicar tempo ao diálogo e a atividades prazerosas, mas também à conversa sobre este tipo de situações e temáticas", confirmou.

No entanto, a psicóloga avançou que é uma vontade de muitos pais procurar ajuda nesse sentido. "Mesmo a nível clínico, trabalho muito com pais para terem essa consciência: mesmo que seja pouco tempo, que o passem com qualidade e que falem em família sobre temas importantes como este [bullying]. É importante que haja tempo de qualidade. São temas que têm de ser abordados e trabalhados, não só com as vítimas, mas também com crianças que tenham comportamentos mais agressivos e até com as testemunhas. Tanto uns como os outros precisam de ajuda, de atenção e necessidade de orientação para ter habilidades e competências sociais mais adequadas".

"Um adulto está sempre a ser um modelo para a criança"

Relativamente ao ambiente familiar em que a criança está inserida, a psicóloga afirmou que este poderá ser determinante para a moldar.

"Para o bem e para o mal, existe a modelagem. Tendencialmente as crianças vão reproduzindo o que veem em casa, na escola e entre os pares. Por isso, é natural que famílias mais desajustadas ou em que os adultos reajam de forma mais impulsiva, menos tolerante ou que tenham mais dificuldade na resolução de problemas, faça com que a criança tenha aquele modelo. Um adulto está sempre a ser um modelo para criança, que vai sempre reagir tendo em conta esse tipo de aprendizagem ou terá a tendência", disse.





Alvos fáceis

Questionámos também a especialista sobre se há realmente ‘alvos fáceis’ à prática de bullying e Patrícia explicou-nos que há características que tornam algumas pessoas mais vulneráveis, características essas que são facilmente detectadas pelos 'bullies'.

"Tem a ver com os comportamentos que a criança demonstra. (...) Os bullies identificam as vítimas porque geralmente são mais tímidas, introvertidas, mais passivas, e acabam por ter algumas características que chamam a atenção e que as torna mais vulneráveis, podendo exercer sobre elas poder e humilhação. Pode ser porque vestem diferente da maioria, porque usam óculos, pela questão do peso. Pode ter a ver com a etnia, com a orientação sexual", explicou, avançando ainda que essas crianças tendem a ser mais estudiosas e acabam por também ser alvo de críticas por parte dos agressores por esse motivo.

A psicóloga desconstruiu, no entanto, a ideia de que todas as crianças tímidas seriam vítimas de bullying, reforçando que a personalidade da criança acaba por ser o fator determinante para serem vistas como ‘alvos fáceis’.

"Podem haver características mais vulneráveis, mas não quer dizer que todas as crianças tímidas sejam vítimas de bullying, tem que ver com a estrutura de personalidade delas. (...) Geralmente não têm tantos amigos, tanto suporte social. Se uma criança tiver as características [acima referidas] mas estiver inserida num grupo, facilita não ser um possível alvo", rematou.





Identificar o bully

"As crianças com três anos, por exemplo, ao não conseguirem verbalizar os seus sentimentos e a forma de lidar com eles, manifestam-se com o corpo. A tendência da criança pode ser agredir. A criança empurra, arranha, chora, grita. Isto tudo são formas de manifestar o desagrado e insatisfação", explicou a psicóloga clínica, afirmando que é preciso que esses comportamentos comecem a ser regulados desde esse momento pelos adultos. Com esta idade, as crianças estão ainda a aprender a lidar com os outros, não há intencionalidade, pelo que não se pode considerar que sejam 'bullies'.

Dica: Dizer "é normal que não fiques bem quando não te emprestam o brinquedo mas há outras formas de reagir".

"A criança agressora, a partir dos seis, sete anos começa a ter uma maior capacidade de perceber a consequência dos atos, maior capacidade de resolver problemas e ter empatia. No fundo, de pensar sobre o que faz (...) Se, após a regulação do adulto, continuar a ter comportamentos desajustados, é sinal que algo se passa com a criança. É um alerta: Por algum motivo esta criança está a sofrer", avançou. Através dos comportamentos agressivos sentem mais poder e por detrás desta capa, sentem insegurança e baixa auto-estima, embora não se perceba à partida.

São crianças que apresentam baixa tolerância à frustração, são mais impulsivos e demonstram dificuldade em pensar nas consequências das ações, atribuindo a culpa ao exterior. Demonstram dificuldades na resolução de problemas, com tendência à impulsividade, controlo e domínio do outro, menos empatia e dificuldade na compreensão do mal que causam aos outros, com atitudes de confronto e comportamento de exibicionismo.

Tendencialmente a família é mais destruturada, revelam baixo rendimento escolar e há yendência para diferentes tipos de comportamento de risco, nomeadamente consumos na adolescência.

Porque é que a vítima não fala?

"A relação entre vítima e agressor é assimétrica. O Agressor acaba por ter um papel de maior poder em relação à vítima, e ela sente isso. A vítima geralmente tem baixa autoestima, ainda que o agressor também tenha, mas têm formas distintas de se manifestar", começou por dizer Patrícia Tavares.



"Enquanto a criança ou jovem agressor, com baixa autoestima, aquilo que faz é sentir-se melhor e mais forte através do poder que percebe que consegue exercer sobre a vítima, a vítima, por outro lado, com a estrutura de personalidade mais reservada, acaba por ter uma atitude mais passiva. Isto faz com que, muitas vezes, a vítima acredite que o que o agressor diz é verdade, sentindo-se culpada como que se merecesse ser maltratada, acabando por ter medo de represálias e que aconteça pior. A criança vítima não fala por medo de represálias, por ser vista como queixinhas", reforçou.

Ainda que as escolas estejam mais atentas, no ponto de vista da especialista era importante existirem mais políticas e estratégias de antibullying, uma vez que as crianças não sentem o apoio por parte escola. "Muitas vezes falam com os professores e efetivamente não há medidas. "Acresce o facto de que, muitas vezes, os agressores são crianças mais manipuladoras, que conseguem dar a volta à situação, enquanto as vítimas não têm essa capacidade e habilidade social. Às tantas não há um culpado, há o "tu também fizeste" e os dois acabam por ser responsabilizados da mesma forma".



A terceira personagem: As testemunhas

"O impacto que estes comportamentos têm nos agressores, nas vítimas e nas testemunhas do bullying. Temos de enquadrar o bullying nestes três vetores. Há três personagens nesta equação".



A psicóloga reafirma que as testemunhas são fundamentais para que deixe de existir bullying mas que estas, também por medo das represálias e por não acreditarem estar em segurança, à semelhança das vítimas, acabam por não se queixar.Por serem mais introvertidas e terem medo, numa primeira fase de agressões, são mais as crianças que não dizem que sofrem violência na escola. No entanto, Patrícia garante que há formas dos pais perceberem que algo não está bem.

"Começam a dar alguns sinais que os pais, estando atentos, podem começar a perceber. Ficam mais tristes, mais irritáveis ou com comportamentos mais ansiosos. Muitas vezes começam a ter reações como a dor de barriga, a dor de cabeça, começam a não querer ir à escola, o rendimento escolar pode diminuir. Estes são sinais de alerta para os pais perceberem que algo está a acontecer, pode não ser bullying, mas é uma forma dos pais tentarem perceber o que se passa e dialogar com os filhos".





Se te baterem, bates também: Sim ou não? "Não é um bom conselho"

Esta é uma frase muitas vezes utilizada por parte dos pais das vítimas, mas a psicóloga diz que não é o caminho certo a seguir, afirmando que, em vez de este poder ser um ‘stop à violência’, poderá ser a continuação do problema.

"Não é um bom conselho. Os adultos quando dizem isso, dizem com a preocupação da criança se poder defender, mas numa situação de bullying (em que há persistência do comportamento) aquilo que a vítima deve fazer é exatamente o contrário. É não responder, é evitar estar sozinho, é poder estar junto de mais pessoas e fomentar as amizades entre os semelhantes e com os adultos. É também importante que percebam que não são culpados", confirmou ao CM a psicóloga, explicando que quando a vítima responde, dá força ao agressor. "É isso que ele pretende. Isso pode aumentar a violência. Comportamento agressivo gera comportamento agressivo".





Como é que eles se sentem e o que deve fazer para os ajudar

A psicóloga reafirmou que é fundamental o papel do adulto junto da criança, tanto para identificar sinais de que o seu filho possa ser vítima/ agressor de bullying, como o que fazer para o ajudar.

"O adulto ajuda quando orienta a criança no seu desenvolvimento validando ou não determinados comportamentos e, ao mesmo tempo, mostrando quais os comportamentos a ter para reagir a determinada situação. É com esta ajuda e orientação que a criança vai percebendo o que está a sentir, o que provoca esse sentimento e como pode auto-controlar-se, reagindo de uma forma mais adequada para ela e para o outro, mas este é um processo".



Patrícia reforça que não é de um dia para o outro que é possível ajudar o seu filho e que os pares e a escola também são determinantes. "A escola e os pais estão atentos mas muitas vezes estes comportamentos acontecem quando não há adultos por perto. Muitas vezes tudo é ‘abafado’ entre intervalos ou em sítios isolados", reforçou.



O que fazer?

A vítima - Manter a calma, pedir ajuda, dizer ‘não’

Manter a calma, poder pedir ajuda a amigos e recorrer a professor de confiança e aos pais é determinante nestes casos.



"Se o agressor perceber que as pessoas sabem e que algo está a ser feito, ele perde o poder, porque também têm baixa autoestima." Desta forma, "o que pode ser bom (e isso também se trata em consultório) é ele ser capaz de dizer ‘não’. Mas dizer ‘não’ com maior assertividade. ‘Não, pára’, voltar costas e sair. Se a criança agressora não tiver ninguém para aborrecer ou humilhar, acaba por desistir", aconselhou a psicóloga, afirmando que depois desse passo importante, a situação deve ser denunciada e que a vítima deve pedir ajuda aos familiares e amigos.

Os pais

A psicóloga Patrícia Tavares revelou que os pais nem sempre conseguem atuar sozinhos por estarem emocionalmente envolvidos e não gostarem de ver os filhos sofrer - sejam eles vítimas ou agressores - mas que há métodos para os ajudar.

"Falando com o filho. Perceber o que acontece. É importante que haja registos. Quem é que faz, quem estava presente, onde aconteceu, o que foi dito, o que é dito constantemente. Quantos mais registos houver, melhor, mesmo para os pais perceberem o que está a acontecer. Falar com a criança, acalmar a criança e explicar-lhe que não está sozinha, não é culpada e não tem de se sentir mal. É essencial que se fale com os professores, com a escola. É importante que a escola se envolva nesses problemas e fale também com a família das crianças agressoras e que também recorram a psicólogos: tanto as crianças e as famílias das vítimas, como as crianças agressoras e as suas famílias, muitas vezes perdidas relativamente ao que devem fazer", concluiu.

Dica: "É importante que os pais promovam as amizades dos filhos. Em atividades extracurriculares, ao ter os amigos do filho em casa. Ao fomentar estas amizades, os pais conseguem perceber os comportamentos do filho perante o outro e como reage perante os problemas. Isso faz com que se consigam orientar as crianças e se tenha uma noção muito maior de como é a criança em grupo e nas amizades, promovendo, em simultâneo as competências sociais".

A comunidade educativa

Em relação à escola e à comunidade educativa, a especialista reforçou que, enquanto cenário central do desenvolvimento da criança, é fundamental estar alerta para este problema social. "É fundamental serem feitas assembleias, workshops, tribunais de reflexão. (...) Se todos estiverem a trabalhar para o mesmo, é muito mais difícil as vítimas serem vítimas e os agressores tornarem-se agressores", afirmou.