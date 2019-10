O que comemos hoje pode afectar os nossos netos

Que Afonso Henriques foi o primeiro Rei de Portugal parece ser um facto irrefutável. Mas, e se alguém lhe dissesse que, afinal, o que aprendeu na escola está errado? Na ciência, as coisas funcionam assim, diz o investigador João Ramalho Santos. "Aprendi na Biologia que havia uma diferenciação celular e que não era possível haver clonagem a partir de células de um adulto. Depois nasceu a ovelha Dolly. O nascimento da Dolly é mais ou menos a mesma coisa que me dizerem: ‘Lembras-te da história do Afonso Henriques? Olha, não foi ele, foi Sancho I’", compara.Até há pouco tempo pensava-se que mesmo que uma pessoa fizesse muita musculação, o seu filho não nasceria com músculos ou que, por mais que uma pessoa fumasse não passaria os malefícios do fumo aos filhos, nem aos netos. "Mas afinal não é bem assim", assegura o diretor do Centro de Neuro-ciências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra.Quem estuda embriões, espermatozoides ou ovócitos e sabe tudo o que pode correr mal… É quase um milagre como é que nascem crianças. Há tanta coisa que pode correr mal: os espermatozoides podem morrer todos na vagina, o ovócito pode ser anormal, pode haver problemas na implantação… Tendo em conta este facto, a taxa é bastante razoável. Outra razão tem a ver com a evolução das técnicas. Por exemplo, a injeção intra-citoplasmática do espermatozoide que ajudou os homens com muito poucos espermatozoides, e não móveis, a serem pais. Esta técnica foi criada em 1993, cerca de 20 anos depois da fertilização in vitro. Dantes, estes homens nem sequer eram candidatos à reprodução medicamente assistida; agora são, ou seja, trouxemos mais gente com parâmetros cada vez piores. É preciso as pessoas perceberem que é muito difícil estudar a infertilidade.Do ponto de vista do financiamento, esta área tem dois problemas: primeiro, ninguém morre de infertilidade. É muito mais fácil financiar o cancro, o Alzheimer, a diabetes, porque estas doenças têm consequências sérias. As consequências da infertilidade são psicológicas e a taxa de sucesso é levar uma criança para casa. Segundo, é muito difícil fazer estudos sobre isto. Há muitos anos que se tenta saber se as técnicas de Reprodução Medicamente Assistida têm algum efeito na geração subsequente. Em princípio não têm, mas há poucos pais disponíveis a deixarem os seus filhos participar nestes estudos, porque ainda há um estigma associado. Em Portugal muita gente nem diz que recorre a técnicas de reprodução medicamente assistida. Outro exemplo em que a investigação é difícil são os embriões. Nos países fortemente católicos – e também na Alemanha, por razões diferentes, o passado nazi, é muito difícil fazer investigação com embriões, por mais que a lei diga o contrário. Há dias saiu a notícia de que um embrião humano aguentou 12 dias in vitro, quando o recorde eram 9.É mais importante do que parece porque o objetivo dos investigadores [da Universidade de Rockfeller, em Chicago, e da Universidade de Cambridge, Reino Unido] é, a médio prazo, tentarem o desenvolvimento extra-uterino. O que eles fizeram foi criar uma plataforma que permitisse ao embrião achar que estava ligado à parede uterina e começar a desenvolver-se. Na verdade, noutras espécies animais, como os murganhos, há fêmeas que fertilizam e ficam na chamada biopausa, só implantam o embrião no útero quando as condições são favoráveis: na Primavera, quando começa a haver comida. Ou seja, a fêmea pode já estar grávida em Dezembro mas só desenvolve essa gravidez em Março ou Abril. Neste caso, a ideia é o desenvolvimento do embrião com um útero artificial, a longo prazo. Mas há toda a parte do sistema imunitário, que ganhamos por via da mãe, a relação materno-fetal é muito importante, como é que isso vai ser substituído por um sistema de bombas e fluídos?Há modificações na estrutura do ADN que não têm a ver com o genoma. Essas alterações chamam-se epigenéticas porque existem para lá do genoma. Dou-lhe um exemplo: gémeos uniovulares quando nascem são geneticamente idênticos. E também têm exatamente o mesmo epigenoma. Contudo, mais tarde, dependendo das doenças que venham a ter, das suas experiências de vida, da sua alimentação, se fazem ou não exercício, se fumam, quando se compara o genoma destes mesmos indivíduos aos 50 anos, está igual; já o epigenoma está completamente diferente. Isto significa que, ao longo da vida, vamos adquirindo alterações na expressão dos nossos genes, que têm a ver com aquilo que nos acontece.Aquilo que se pensava era o seguinte: os filhos de uma pessoa musculada não nascem com grandes músculos. Porquê? Porque quando produzimos espermatozoides, ou ovócitos, há um mecanismo biológico que apaga estas marcas epigenéticas de modo a começarmos do zero. Ou seja, daquilo que está no meu genoma, se eu tiver uma predisposição para cancro ou Alzheimer, não posso fugir, mas o que tem a ver com consumo de tabaco, alimentação e hábitos de vida não se vai transmitir. Começamos do zero, é o chamado blank slate do desenvolvimento.Houve dois momentos científicos importantes. Um teve a ver com a chamada fome de Amsterdão, depois da Segunda Guerra Mundial, resultado de vários problemas com o abastecimento de alimentação por causa das pontes e canais destruídos. Verificou-se que as crianças que nasceram nessas circunstâncias, obviamente, estavam subnutridas. Mas o que é surpreendente é que os filhos dessas crianças também tinham uma predisposição para certo tipo de questões cardiovasculares e metabólicas muito superior à média da população holandesa. E essas crianças já cresceram e foram alimentadas normalmente.O tal apagamento das marcas que concede à nova geração uma página em branco não aconteceu totalmente. No início deste século houve outra experiência interessante nos Estados Unidos, com animais de laboratório. Basicamente expuseram as fêmeas grávidas a um fungicida, chamado vinclozolina, muito utilizado na indústria dos vinhos. Os filhos dessas fêmeas nasceram com muitos problemas de fertilidade, o que faz sentido. Só que os filhos desses machos e os netos desses machos também tinham os mesmos problemas. E isso já não faz sentido nenhum.No caso dos murganhos, até quatro gerações. Neste momento, isto é uma caixa negra, não se sabe porque é que acontece. Porque, por exemplo, neste caso do fungicida, só os machos é que tiveram problemas. Noutras experiências é o sexo feminino que é afectado. Não se sabe porquê. Percebe-se que haja uma passagem de informação na primeira geração, mas na segunda? E nas outras? Uma das linhas de investigação que está a ser seguida com os animais de laboratório é intervir na alimentação. Mas nos humanos é muito mais difícil perceber.Costumo dizer que os animais de laboratório são excelentes pacientes porque comem aquilo que lhe mandamos e não mentem. As pessoas têm a triste tendência de dar a resposta que o médico quer ouvir: "Tomou o comprimido às 9h?" Resposta: "Tomei, tomei, claro." Nós, por exemplo, temos um estudo muito interessante sobre danos em dantes. Mas é muito difícil comprovar, porque cada clínico tem a sua opinião sobre cada antioxidante e, como não é um caso de vida ou morte, as pessoas não seguem à risca o tratamento. As experiências em humanos aconteceram por acaso. Como é que se sabe que as dioxinas têm influência nesta perspetiva transgeracional? Foi um derrame que aconteceu na década de 70 em Seveso, Itália. Os epidemiologistas seguiram os filhos e os netos destas pessoas. Mas reunir espontaneamente um grupo de pessoas e dizer-lhes: "Olha, tu comes isto e tu comes aquilo, agora tenham filhos e depois vamos estudá-los." Isso não dá.Sim, o que estas investigações trazem de novo é que aquilo que se come pode produzir alterações, não só naquela criança que está a ser gerada naquele momento, como nos filhos dessa criança. Essa é que é a parte nova e que vista da perspetiva clássica da genética não faz sentido. Se os pais de uma pessoa tiverem fumado imenso, por exemplo, pode haver coisas que essa pessoa transmite ao filho sem nunca ter fumado. Essa perspetiva é assustadora. Por isso é que estas coisas ainda não são muito debatidas, ainda não é assim tão óbvio. Os maiores estudos têm sido feitos com animais de laboratório, em que conseguimos controlar o que eles comem, quando comem e a estirpe do animal, que é muito importante. Estes animais são todos muito aparentados, a variabilidade genética é muito baixa; no que diz respeito às pessoas nós não somos todos muito iguais uns aos outros. Só se transpôs isto para as pessoas por causa de acontecimentos como a fome de Amsterdão, o derrame de Seveso ou o de Chernobil, que tiveram uma grande escala. É preciso perceber que a ciência não pode dar as respostas todas porque está muito limitada. Ninguém na sociedade aceitaria as experiências que nós gostávamos de fazer.