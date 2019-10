O que se consegue ver nas ecografias ao longo da gravidez?

Embora não fale do caso em particular – do bebé Rodrigo que nasceu no dia 7 de Outubro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, sem olhos, nariz e parte do crânio por, alegadamente, o obstetra que seguia o caso não ter detetado as malformações – Álvaro Cohen, presidente da Associação Portuguesa de Diagnóstico Pré-natal explica o que está preconizado os profissionais de saúde fazerem ao longo da gravidez. E também que não é possível prever o desfecho do que irá acontecer ao bebé.

Como é que uma coisa destas acontece, numa altura em que os ecógrafos são tão avançados e que é possível ver o feto com bastante pormenor? É possível explicar qual poderá ter sido aqui a falência?

Os aparelhos não fazem as ecografias, podem ser fantásticos, topo de gama mas, se quem opera com eles não tem competência para fazer estas ecografias, as coisas podem correr mal. Eu não sei pormenores, mas o que sei é que os ecógrafos não fazem a ecografia. Se o operador não tem competência, não vê aquilo que é suposto ver, não segue os protocolos dos exames, as coisas podem acontecer.

Da forma como as coisas estão preconizadas, três ecografias durante a gravidez, este tipo de malformações é sempre detetado?

Eu diria que há malformações que são grosseiras e malformações que não são grosseiras. O nariz supostamente é uma estrutura que é visualizada na ecografia de segundo trimestre, mas há situações em que, ou porque as senhoras são obesas, ou porque os bebés não estão em boa posição, pode não ser possível ver a face. Mas se não é possível ver a face tem de ficar escrita no relatório a razão: ou porque as condições técnicas da grávida não permitiam, ou porque a cara do feto estava voltada ao contrário. Há uma série de premissas que têm de ser cumpridas para o que exame seja feito nas melhores condições. Mas, se o exame não vê todas as estruturas que estão protocoladas e que devem ser vistas, o operador tem de pôr a ressalva e explicar porquê.

Também acontece, quando o obstetra não consegue ver, pedir à mãe para ir dar uma volta ou marcar outra ecografia, não é?

Exatamente. Ou manda ir no dia seguinte ou manda dar uma volta e comer qualquer coisa. Pode haver situações em que as dificuldades técnicas sejam grandes e não se consiga ver estruturas, mas o médico tem de, de uma forma honesta, dizer porque não conseguiu ver essa estrutura. Tem de haver uma justificação.

Quando se devem detetar este tipo de estruturas: nariz, olhos e crânio?

Na ecografia do primeiro trimestre, uma das coisas que é vista são os ossos do nariz. No segundo trimestre, claramente, têm de ser vistas as órbitas, dentro das órbitas têm de ser vistos os cristalinos, e tem de ser visto o nariz. Tudo isso faz parte do protocolo do segundo trimestre.

E o crânio?

Eu não sei exatamente o que é que aconteceu, mas não deve ter sido o crânio, porque o crânio é a parte de fora. Deve ter sido alguma parte do cérebro que não foi visualizada. De acordo com o que está protocolado, há estruturas do cérebro que devem estar referenciadas e inclusivamente ser medidas na ecografia do segundo trimestre.

Há malformações que podem aparecer tardiamente na gravidez?

Há estruturas que só são visualizadas à medida que os órgãos do bebé se vão formando, nós não podemos fazer diagnósticos antes das estruturas aparecerem. Os síndromes genéticos aparecem na altura da conceção, mas podem fazer comprometer a evolução só a partir de determinada idade gestacional e, portanto, não ver determinadas estruturas às 20 semanas não significa que elas não estejam já lá, pode ter havido dificuldades técnicas. Por outro lado, às 30 semanas há estruturas que não estão presentes às 20, porque fazem parte da evolução anatómica do feto.

Mas um feto em que é visto o nariz no primeiro trimestre não pode depois como que perder essa estrutura, pois não?

Não vai perder o nariz, isso sem dúvida.

Um bebé como este é viável, pode sobreviver? Em que condições?

Eu não sei com que base é que os pediatras dizem que vai aguentar uma semana ou 10 dias. A partir do momento em que o bebé tem um centro respiratório que funciona, e que continua a comandar os movimentos respiratórios, ninguém pode garantir o tempo de vida que aquele bebé vai ter. Há situações em que, por mais complicadas que sejam as anomalias, os recém-nascidos conseguem aguentar a respirar espontaneamente durante muito tempo. Isso não quer dizer que a situação tenha melhor ou pior prognóstico, há estruturas no nosso cérebro que conseguem manter-nos vivos apesar da qualidade de vida ser má.