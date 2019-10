Redes sociais fazem com que adolescentes durmam mal

Os adolescentes que utilizam as redes sociais mais do que três horas por dia têm uma maior probabilidade de ir para a cama depois das onze da noite e acordar durante a noite de sono, revelou uma pesquisa da Universidade de Glasgow, no Reino Unido. Um em cada cinco jovens usa o telemóvel mais de cinco horas por dia todos os dias em aplicações como o Instagram, WhatsApp e o Facebook.

Os investigadores também afirmaram ao canal britânico BBC que os jovens entre os 13 e 15 anos não vão para a cama à hora aconselhada, ficando agarrados ao telemóvel. O estudo recolheu dados de 12 mil adolescentes, que confessaram que seria "especialmente desafiador" se lhes retirassem os telefones.

Os jovens que utilizavam muito as redes sociais – cinco horas ou mais por dia – apresentaram ter cerca de 70% mais de probabilidade de adormecer depois da meia-noite, do que os utilizadores médios – que usam-no entre uma e três horas por dia. Concluíram também que o tempo gasto nas redes sociais está a reduzir o tempo de sono, que tem impacte na saúde mental, peso e desempenho escolar.

O estudo, publicado na revista científica BMJ Open, recolheu dados de uma amostra significativa de adolescentes britânicos de 2015, que participaram no estudo Millennium Cohort Study. Os investigadores perguntaram-lhes quanto tempo gastavam nas redes sociais, sites de mensagens ou aplicações num dia escolar e nos fins-de-semana. Também foram questionados sobre os seus hábitos de sono.

Holly Scott, professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Glasgow, afirmou à BBC que as descobertas não podiam provar que o uso intensivo do telemóvel cause as perturbações do sono, mas este parece ser um "concorrente poderoso ao sono". "Os adolescentes podem estar deitados e acordados porque ainda não estão prontos para adormecer e lutam para se desligar das redes sociais, porque não querem perder nada", afirmou.

A docente no Royal College of Psychiatrists, no Reino Unido, disse que os jovens deprimidos podem "voltar-se cada vez mais para as redes sociais até tarde". Acrescenta ainda que os médicos devem sempre perguntar aos seus pacientes jovens acerca do uso das redes sociais e discutir o sono e a saúde mental.

Max Davies, professora do Royal College of Paediatrics and Child Health, no Reino Unido, afirmou que uma boa noite de sono é vital para as crianças e os jovens. Recomenda também que "os jovens fiquem fora dos ecrãs por pelo menos uma hora antes de dormir, para que os seus cérebros tenham tempo de relaxar".