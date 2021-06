Saiba como lidar com a puberdade precoce do seu filho

Devido à pandemia da Covid-19, muitas crianças e adolescentes ficaram confinadas em casa e com aulas à distância. Neste período de tempo, o relógio da puberdade não parou de contar. Regressar à escola meses depois com tantas transformações no corpo pode não ser fácil de lidar.

Este constrangimento afeta, sobretudo, o sexo feminino. A puberdade precoce atinge dez vezes mais as raparigas do que os rapazes.

Estudos anteriores já tinham confirmado que este quadro clínico - caracterizado por um crescimento acelerado e desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes dos oito e nove anos - é cada vez mais comum e pode intimidar os jovens que passam por esta situação.